Німецьке посольство вивісило прапор України. Соцмережі назвали це лицемірством (фото)

«Можна ще скласти журавлика з орігамі на підтримку України!»

Біля посольства Німеччини у Києві за ініціативою німецьких дипломатів було вивішено прапор України. Про це повідомляється на Facebook-сторінці німецької амбасади, де також опубліковане відповідне фото.

«Незвичайні часи вимагають незвичайних заходів: і український прапор зараз майорить перед посольством Німеччини в Києві», – наведено у дописі слова пані посла Німечиини в Києві Анки Фельдгузен.

Українські користувачі Facebook відреагували на допис досить емоційно. Більшість коментаторів саркастично дякують Німеччині, яка раніше відмовилася продавати Україні зброю на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення.

«Які ви незвичайні!» – прокоментувала допис на сторінці амбасади відома блогерка Таня Микитенко.

«Божечки, як це мило!!! Тепер російським військам точно хана! Щиро і гаряче вам дякуємо, що ви нам так добре допомогли під час збройної агресії, і не проштовхували «Північний-потік», завдяки чому стала можлива ескалація, і не поставили свої економічні інтереси вище демократичних цінностей, домовившись з диктатором і терористом, і в перших рядах оголосили про загрозу , підготували пакет санкцій», – зазначила інша коментаторка.

«Можна ще скласти журавлика з орігамі на підтримку України! Дякую, дуже дякую! Ви надихаєте!», – зазначив ще один коментатор.

Раніше повідомлялося, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні. Рішення Німеччини поставити Україні замість летальної зброї 5 тисяч військових захисних шоломів розвеселило користувачів мережі.

Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

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