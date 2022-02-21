Посольство Ізраїлю залишає Київ
Ізраїльські дипломати вирішили переїхати до Львова
Посольство Ізраїлю переїде з Києва до Львова на тлі загострення ситуації на українських кордонах і на Донбасі. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.
«Після оцінки ситуації, яку ми здійснюємо в Міністерстві закордонних справ, а також розмов із низкою міжнародних структур, я розпорядився, щоб персонал посольства Ізраїлю в Києві переїхав до консульства у Львові», – заявив Лапід.
Глава МЗС Ізраїлю зазначив, що львівське консульство із 17 лютого допомагає громадянам виїхати з України. Він повторив заклик до ізраїльтян покинути українську територію за першої можливості.
Як зазначає Haaretz, з початку загострення безпекової ситуації на Донбасі з України до Ізраїлю повернулися понад три тисячі людей. Але в останні дні кількість охочих виїхати зменшилася.
Напередодні Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України. Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни.
Крім того, Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова. До того ж Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.
До слова, міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.
- «Америка переможе, щоб ви не робили». Росіянам нагадали заповіт Шимона Переса Путіну
- Посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України
- Канада закликала своїх громадян терміново виїхати з України
- Ще три країни закликають своїх громадян тікати з України якомога швидше
- Павло Ґрод: Сьогодні за межами України живуть понад 20 млн українців, це – шалений ресурс