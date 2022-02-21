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    Посольство Ізраїлю залишає Київ

    Ізраїль вкотре закликає ізраїльтян виїхати з України&nbsp; - Посольство Ізраїлю залишає Київ
    Ізраїль вкотре закликає ізраїльтян виїхати з України 
    фото: Посольство України в Державі Ізраїль

    Ізраїльські дипломати вирішили переїхати до Львова

    Посольство Ізраїлю переїде з Києва до Львова на тлі загострення ситуації на українських кордонах і на Донбасі. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

    «Після оцінки ситуації, яку ми здійснюємо в Міністерстві закордонних справ, а також розмов із низкою міжнародних структур, я розпорядився, щоб персонал посольства Ізраїлю в Києві переїхав до консульства у Львові», – заявив Лапід.

    Глава МЗС Ізраїлю зазначив, що львівське консульство із 17 лютого допомагає громадянам виїхати з України. Він повторив заклик до ізраїльтян покинути українську територію за першої можливості.

    Як зазначає Haaretz, з початку загострення безпекової ситуації на Донбасі з України до Ізраїлю повернулися понад три тисячі людей. Але в останні дні кількість охочих виїхати зменшилася.

    Напередодні Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України. Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни.

    Крім того, Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова. До того ж Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

    До слова, міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

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    Теги: МЗС Київ Ізраїль Львів посольство
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    Посольство Ізраїлю залишає Київ