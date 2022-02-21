Посольство Ізраїлю залишає Київ

Ізраїльські дипломати вирішили переїхати до Львова

Посольство Ізраїлю переїде з Києва до Львова на тлі загострення ситуації на українських кордонах і на Донбасі. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

«Після оцінки ситуації, яку ми здійснюємо в Міністерстві закордонних справ, а також розмов із низкою міжнародних структур, я розпорядився, щоб персонал посольства Ізраїлю в Києві переїхав до консульства у Львові», – заявив Лапід.

Глава МЗС Ізраїлю зазначив, що львівське консульство із 17 лютого допомагає громадянам виїхати з України. Він повторив заклик до ізраїльтян покинути українську територію за першої можливості.

Як зазначає Haaretz, з початку загострення безпекової ситуації на Донбасі з України до Ізраїлю повернулися понад три тисячі людей. Але в останні дні кількість охочих виїхати зменшилася.

Напередодні Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України. Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни.

Крім того, Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова. До того ж Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

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