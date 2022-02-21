Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України

Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни

Індійським студентам радять зв'язатися з посольством

Услід за низкою країн своє посольство з Києва до Львова через загрозу війни перевозить Індія. Своїх громадян вона просить покинути Україну негайно.

«Зважаючи на високий рівень напруженості та невизначеності щодо ситуації в Україні, усім індійським громадянам, чиє перебування не є необхідним, і студентам рекомендовано тимчасово залишити Україну. Для своєчасного виїзду можна використати комерційні та чартерні рейси», – зазначили в заяві.

Індійські дипломати, які працюють в Україні, вже вдруге просять своїх громадян покинути нашу країну

Індійським студентам радять зв'язатися з працівниками відомства, а також стежити за оновленнями на сайті та у соцмережах посольства. Індійські дипломати, які працюють в Україні, вже вдруге просять своїх громадян покинути нашу країну.

Крім того, Індія також перевозить посольство з Києва до Львова через загрозу війни.

Нагадаємо, кілька днів тому посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві.

Як відомо, Італія прийняла рішення щодо роботи свого посольства у Києві. А ще Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві.

Крім того, Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова. До того ж.Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

До слова, ексглава МЗС пояснив, чому американське посольство евакуювалось із Києва. Також Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

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