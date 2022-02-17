Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова

Резніков: «...США і країни НАТО в цілому пережили шок після виведення військ з Афганістану, я це називаю «афганський синдром»

Через події в Афганістані низка зовнішньополітичних відомств змінила свої протоколи

На рішення деяких країн перевести свої посольства з Києва до Львова вплинув «афганський синдром». Таку думку висловив Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю «РБК-Україна».

«...США і країни НАТО в цілому пережили шок після виведення військ з Афганістану, я це називаю «афганський синдром». Трагічні кадри з Кабула, з аеропорту, облетіли весь світ, і в цьому заціпенінні і цій паніці, українські військові діяли спокійно і допомагали евакуювати, в тому числі, громадян інших країн», – пояснив Резніков.

Він зазначив, що через події в Афганістані низка зовнішньополітичних відомств змінила свої протоколи «на більш жорсткі».

«Я думаю, цей «афганський синдром» діє. Через нього ряд зовнішньополітичних відомств були змушені переписати свої протоколи, зробити їх більш жорсткими, і сьогодні ми спостерігаємо, як посольства США і ряду інших країн переїхали до Львова, правда уточнюють, що тимчасово, скоротили свої дипломатичні контингенти», – зауважив міністр.

Нагадаємо, посольство США у Києві спустило прапор. Персонал посольства прибрав прапор після того, як стало відомо, що американські дипломати передислоковуються до Львова у звязку із загрозою повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Напередодні також стало відомо, що Держдеп дав вказівку знищити усі комп'ютери та телефонні мережі на території амбасади.

Нагадаємо, 12 лютого Посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Тоді йшлося про співробітників, які не займають критично важливі посади.14 лютого стало відомо, що США вирішили відкликати всіх дипломатів з України.Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

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