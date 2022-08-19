Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в окупованому Криму. Все, що відомо наразі (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вибухи в окупованому Криму. Все, що відомо наразі (відео)
У районі Керчі і під Севастополем прогриміло кілька вибухів 
фото з відкритих джерел

Увечері 18 серпня на півострові було багато «бавовни» 

Напередодні увечері приблизно о 20.42 в тимчасово окупованому Криму в районі Керчі прогриміло кілька потужних вибухів. Окупанти заявили про роботу протиповітряної оборони, а місцеві мешканці в соцмережах писали про дуже потужний вибух в районі Кримського моста.  

Псевдорадник самопроголошеного «глави Криму» Олег Крючков одразу написав, що небезпеки для міста і моста немає, нібито спрацювала російська протиповітряна оборона.  

Від сили вибуху в будинках тремтіли шибки, спрацювала сигналізація автомобілів. У небі бачили слід, схожий на димну смугу. О 20:56 стався ще один вибух, в небі був помітний яскравий вогняний спалах. 

Як відомо, саме в Керчі бере свій початок Керченський міст або Кримський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією.

Трохи пізніше, приблизно о 22, під Севастополем пролунав вибух на російському військовому аеродромі «Бельбек». Другий було чути о 22:35. Очевидці повідомляли про низку хлопків в районі аеродрому. Була чутна сирена, люди бачили машини МНС, які прямували туди.

Агенція Reuters з посиланням на місцеві джерела повідомила про щонайменше чотири вибухи в районі аеропорту «Бельбек».

Вибухи в окупованому Криму. Все, що відомо наразі (відео) фото 1

Як повідомив так званий «губернатор» тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеропорту «Бельбек» ППО, за попередніми даними, збило безпілотний літальний апарат. 

Згодом стало відомо, як на вибухи відреагувала Банкова. Збройні сили України зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів в Криму за роки окупації. Оксамитовий сезон на півострові буде яскравим, пообіцяли в Києві.

Вибухи в окупованому Криму. Все, що відомо наразі (відео) фото 2

Нагадаємо, 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. В обідню пору росЗМІ повідомили про нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем. 

Перед цим, 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці також лунали вибухи

Читайте також:

Теги: Крим вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Небезпека для окупантів в Криму буде тільки наростати
Банкова обіцяє окупантам у Криму «дуже яскравий» оксамитовий сезон
Сьогодні, 01:25
Штати не проти ударів ЗСУ західною зброєю по об'єктах в Криму
Politico: США не проти ударів ЗСУ західною зброєю по об'єктах в окупованому Криму
Сьогодні, 02:42
ЗСУ, ймовірно, продовжать завдавати ударів по військових об'єктах РФ в Криму
Аналітики ISW назвали п'ять можливих причин вибухів в окупованому Криму
Сьогодні, 05:37

Події в Україні

Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 19 серпня
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 19 серпня
ЗСУ за добу «демілітаризували» 400 рашистів – Генштаб
ЗСУ за добу «демілітаризували» 400 рашистів – Генштаб
Атака на Харків: рятувальники показали наслідки (фото)
Атака на Харків: рятувальники показали наслідки (фото)
Ворог намагається посилити наступ на Бахмут – Гайдай
Ворог намагається посилити наступ на Бахмут – Гайдай
Вибухи в окупованому Криму. Все, що відомо наразі (відео)
Вибухи в окупованому Криму. Все, що відомо наразі (відео)
Рашисти атакували Дніпропетровщину з артилерії: є загиблі (фото)
Рашисти атакували Дніпропетровщину з артилерії: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
74K
Росіяни влаштували пікет посольств США та Британії із цинічними вимогами (відео)
70K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
53K
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились
53K
Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь
51K
Полонений окупант пояснив, що таке «звичайний туалет» для росіян

Новини

Окупанти задіяли штурмову авіацію під Бахмутом та Авдіївкою
Сьогодні, 07:18
ЄС надасть $21 млн на підготовку України до важкої зими: на що підуть кошти
Сьогодні, 06:39
Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Вчора, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Вчора, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Вчора, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Вчора, 13:05

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту