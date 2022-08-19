Вибухи в окупованому Криму. Все, що відомо наразі (відео)

У районі Керчі і під Севастополем прогриміло кілька вибухів

Увечері 18 серпня на півострові було багато «бавовни»

Напередодні увечері приблизно о 20.42 в тимчасово окупованому Криму в районі Керчі прогриміло кілька потужних вибухів. Окупанти заявили про роботу протиповітряної оборони, а місцеві мешканці в соцмережах писали про дуже потужний вибух в районі Кримського моста.

Псевдорадник самопроголошеного «глави Криму» Олег Крючков одразу написав, що небезпеки для міста і моста немає, нібито спрацювала російська протиповітряна оборона.

Від сили вибуху в будинках тремтіли шибки, спрацювала сигналізація автомобілів. У небі бачили слід, схожий на димну смугу. О 20:56 стався ще один вибух, в небі був помітний яскравий вогняний спалах.

Як відомо, саме в Керчі бере свій початок Керченський міст або Кримський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією.

Трохи пізніше, приблизно о 22, під Севастополем пролунав вибух на російському військовому аеродромі «Бельбек». Другий було чути о 22:35. Очевидці повідомляли про низку хлопків в районі аеродрому. Була чутна сирена, люди бачили машини МНС, які прямували туди.

Агенція Reuters з посиланням на місцеві джерела повідомила про щонайменше чотири вибухи в районі аеропорту «Бельбек».

Як повідомив так званий «губернатор» тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеропорту «Бельбек» ППО, за попередніми даними, збило безпілотний літальний апарат.

Згодом стало відомо, як на вибухи відреагувала Банкова. Збройні сили України зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів в Криму за роки окупації. Оксамитовий сезон на півострові буде яскравим, пообіцяли в Києві.

Нагадаємо, 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. В обідню пору росЗМІ повідомили про нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем.

Перед цим, 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці також лунали вибухи.