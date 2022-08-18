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В окупованій Керчі спрацювала система ППО

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованій Керчі спрацювала система ППО
У Керчі пролунали потужні вибухи
фото ілюстративне

Місцеві жителі повідомили про два потужних вибухи

Ввечері, 18 серпня, у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО. Про це у своєму Telegram-каналі написав так званий «радник голови Криму» Олег Крючков у Telegram.

«Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та мосту немає», – йдеться у повідомленні.

У кримських пабліках повідомляють про гучний вибух у Керчі, який було чутно у різних районах міста, а також у довколишніх селах. У деяких будинках тремтіли шибки.

Варто зауважити, що у саме у Керчі знаходиться Кримський міст.

В окупованій Керчі спрацювала система ППО фото 1

Також з'явилося відео на якому чути звуки вибуху.

Нагадаємо, 18 серпня у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

До того, наприкінці квітня, горів склад з боєприпасами у російській Бєлгородській області біля села Стара Нелідівка. 

Теги: вибух

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