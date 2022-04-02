Під Києвом знайдені оголені тіла жінок: жахливі подробиці звірства окупантів
Російські нелюди покинули жертв на трасі
фото: @mpalinchak
Виявлено черговий злочин рашистів на Київщині
Біля траси за 20 км від Києва під ковдрою знайшли тіла 4-5 мертвих голих жінок, яких російські нелюди намагалися спалити. Про це повідомили у Тwitter Міноборони.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що всю Київщину звільнено від окупантів, – Міноборони.
Також розпочинається «зачистка» територій трьох районів Київщини.
Як повідомлялося, окупанти втікають з Київщини і Чернігівщини, а своїх колаборантів залишають напризволяще.
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