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    Події в Україні

    Під Києвом знайдені оголені тіла жінок: жахливі подробиці звірства окупантів

    Російські нелюди покинули жертв на трасі - Під Києвом знайдені оголені тіла жінок: жахливі подробиці звірства окупантів
    Російські нелюди покинули жертв на трасі
    фото: @mpalinchak

    Виявлено черговий злочин рашистів на Київщині

    Біля траси за 20 км від Києва під ковдрою знайшли тіла 4-5 мертвих голих жінок, яких російські нелюди намагалися спалити. Про це повідомили у Тwitter Міноборони.

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    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що всю Київщину звільнено від окупантів, – Міноборони.

    Також розпочинається «зачистка» територій трьох районів Київщини.

    Як повідомлялося, окупанти втікають з Київщини і Чернігівщини, а своїх колаборантів залишають напризволяще.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Під Києвом знайдені оголені тіла жінок: жахливі подробиці звірства окупантів