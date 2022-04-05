Зеленський підбив підсумки 40-го дня війни з Росією (відео)

Зеленський відзначив, що цей день видався емоційним

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 40 днів боротьби у війні з Росією. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Зеленський відзначив, що цей день видався емоційним.

Президент пригадав, що він відвідав звільнені від окупантів міста на Київщині. Зокрема Стоянку, Ірпінь, Бучу, з який забрали тіла вбитих росіянами мирних людей з більшості вулиць.

«Та у дворах, у будинках вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті – на дорогах спалена військова техніка, розбиті та розстріляні машини. Особливо важко дивитись на сліди куль на автівках з написом «діти», – сказав президент.

Він заявив, що настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто із їхніх співгромадян убивав.

«Хто наказував. Хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо. І зробимо глобально відомим. Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну та масові смерті на українську землю.

«Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста. Викрадають, катують і вбивають мирних людей», – підкреслив він.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами міста біля Києва, де були виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також він опублікував фото наслідків звірств рашистів.

Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини уже вивезли 410 тіл українців, яких вбили окупанти.