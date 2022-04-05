Тіла мирних мешканців Бучі пролежали на вулицях кілька тижнів: супутникові знімки

Тіла з'явилися на вулицях міста ще під час окупації росіян

Фото спростовують заяви Міноборони РФ про те, що звірства у Бучі – фейк

Тіла жителів Бучі пролежали на вулицях міста кілька тижнів. Про це свідчить аналіз супутникових знімків, які опублікував The New York Times. Фото спростовують заяви Міноборони РФ про те, що вбивство цивільних у передмісті Києва нібито сталося після відходу їхніх солдатів.

Так, огляд відео і супутникових знімків показує, що багато мирних жителів були вбиті понад три тижні тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому членом міськради 2 квітня в Бучі, видно чимало тіл, що лежать на вулиці Яблонській. Супутникові знімки, надані іноземним журналістам компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 з них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія, за її власними словами, захопила місто.

Щоб підтвердити, коли з'явилися тіла і коли, ймовірно, були вбиті мирні жителі, група візуальних розслідувань в The Times провела аналіз супутникових знімків до і після. На знімках видно темні об'єкти розміром з людське тіло, що з'являлися на вулиці Яблонській в період з 9 до 11 березня.

«Об'єкти з'являються точно в тому ж положенні, в якому тіла були виявлені після того, як українські сили повернули Бучу, як видно з кадру від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об'єкти залишалися в такому положенні більше ніж три тижні», – ідеться в публікації.

Деякі з тіл лежали біля воронки, інші перебували біля кинутих машин. Три тіла лежали поруч з велосипедами. У деяких – руки зв'язані за спиною білою тканиною.

На другому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Одне лежить поруч з велосипедом, інше біля кинутої машини. На супутникових знімках видно, що кинуті машини та труп, що лежить поруч, з'являються між 20 і 21 березня.

Нагадаємо, що супутникові знімки показують, що російські окупанти ще 10 березня почали копати в Бучі біля церкви братську могилу, в якій пізніше виявили масове поховання мирних жителів.

Нагадаємо, російська влада кинулася спростовувати причетність своїх військових до звірств у північно-західних передмістя Києва, виявлених після звільнення населених пунктів від рашистських підрозділів.

У Кремлі заявили, що у оприлюднених фото- та відеодоказах злочинів російських окупантів «були виявлені ознаки відео фальшування і фейків».