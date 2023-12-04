Повітряні сили повідомили, як окупанти намагаються ввести українську ППО в оману

Ціль може припинити існування, навіть якщо це реальна ракета, (наприклад, Х-59) але вона може просто впасти в полі, не долетівши до цілі

Засоби РЕБ противника також можуть видавати радіомагнітний імпульс, який українські радіолокаційні станції відповідно будуть сприймати за ціль

Російські загарбники використовують фальш-цілі, які можуть бути як реальними, так й імітованими. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

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«Інколи цією ціллю може виявитись робота реактивних систем залпового вогню. Вони теж дають «засічку»на радарах, тобто радіолокаційна станція може захопити сигнал роботи «Смерча», «Граду», «Урагану» тощо, і тоді здається, що це летить ракета», - зауважує Ігнат.

Він зазначив, що засоби РЕБ противника також можуть видавати радіомагнітний імпульс, який українські радіолокаційні станції відповідно будуть сприймати за ціль.

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«Вона на деякий час може з'явитись на моніторах, де зображена повітряна обстановка, а потім пропасти. Ми ж відразу не знаємо - чи це робота РЕБ, чи ні, але ми маємо дуже швидко сповістити людей, що є ракетна загроза», - пояснив речник повітряних сил ЗСУ.

Ігнат уточнив, що зрештою ціль може припинити існування, навіть якщо це реальна ракета, (наприклад, Х-59) але вона може просто впасти в полі, не долетівши до цілі.

Триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».