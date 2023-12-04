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Британська розвідка назвала втрати РФ за 21 місяць війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка назвала втрати РФ за 21 місяць війни
Найманці ПВК «Вагнер», ймовірно, втратили близько 40 тис. пораненими і 20 тис. вбитими
фото ілюстративне

Навіть серед російських офіційних осіб, ймовірно, існує низький рівень розуміння загальних цифр втрат через нечесну звітність в армії

У період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 тис. до 240 тис. осіб пораненими і приблизно 50 тис. вбитими. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що найманці ПВК «Вагнер», ймовірно, втратили близько 40 тис. пораненими і 20 тис. вбитими.

Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220 тис.-280 тис. пораненими і приблизно 70 тис. вбитими.

«Це дає приблизний діапазон від 290 тис. до 350 тис. загальних втрат російських військових», – йдеться у звіті.

За даними британських розвідників, медіана оціночного діапазону становить 320 тис. загальних втрат російського війська.

Крім того, зазначається, що навіть серед російських офіційних осіб, ймовірно, існує низький рівень розуміння загальних цифр втрат через довготривалу культуру нечесної звітності в армії.

Раніше британська розвідка назвала причину рекордних втрат у армії окупантів.

До слова, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

Теги: окупанти ЗСУ війна британська розвідка

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