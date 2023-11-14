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Повітряні сили пояснили, чому ППО не завжди вдається збити ракети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому ППО не завжди вдається збити ракети
Радіус дії системи Patriot для балістичної цілі складає до 40 км
фото ілюстративне

Ігнат пояснив ,чому в Києві збиваються балістичні цілі, а в Харкові це не завжди вдається

Навіть така система, як Patriot, не може забезпечити враження всіх балістичних цілей. захисту всіх міст від ворожих ракет. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чому в Києві збиваються балістичні цілі, а в Харкові це не завжди вдається, Ігнат зазначив, що українські системи протиповітряної оборони не налічують достатньої кількості для охоплення всієї території.

«Ми знаємо, скільки дивізіонів Patriot маємо. Два дивізіони були офіційно оголошені. Та очікуємо, що їх буде більше. Patriot здатний працювати з балістикою, але його можливості не є безмежними», – сказав він.

Ігнат також зазначив, що радіус дії системи Patriot для балістичної цілі складає до 40 км.

«Тому можна уявити, скільки таких систем потрібно для забезпечення захисту території України та усіх міст і об'єктів. Тому ми поступово зміцнюємося», – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Теги: населення ворог Юрій Ігнат системи ППО війна ракета

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