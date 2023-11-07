Росія вийшла зі ще однієї міжнародної угоди про обмеження озброєнь

Росія заявила, що Захід нібито обманув її

Росія остаточно вийшла зі ще однієї міжнародної угоди про обмеження озброєнь - із Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Про це йдеться в заяві МЗС країни-агресорки.

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«О 00:00 годині 7 листопада 2023 року завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору. Таким чином, міжнародно-правовий документ, дія якого була припинена нашою країною ще 2007 року, остаточно пішов для нас в історію», – зазначається в заяві.

У ній повідомляється, що одночасно для Росії втратили чинність ще дві юридично зобов’язуючі угоди, пов’язані з ДЗЗСЄ, так звані Будапештська угода від 3 листопада 1990 року про максимальну кількість розгорнутих звичайних озброєнь і техніки шести держав-учасниць Варшавського Договору та Фланговий Документ від 31 травня 1996 року, призначений для тимчасового вирішення деяких безпекових проблем, що виникли у зв’язку з припиненням існування СРСР.

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У заяві повторюються тези кремлівської пропаганди про те, що за умовами Договору «Росія була змушена скорочувати та реформувати свої збройні сили і паралельно вести боротьбу з тероризмом», а Захід нібито обманув її, бо «США… запустили процес розширення НАТО» і ДЗЗСЄ перестав відповідати інтересам Росії, через що вона в 2007 році оголосила про призупинення участі в Договорі.

Водночас МЗС Росії стверджує, що призупинивши дію ДЗЗСЄ, Москва залишала відчиненими двері для діалогу про відновлення контролю над озброєннями в Європі, однак її опоненти не скористалися такою можливістю.

«Росія остаточно прощається з ДЗЗСЄ без жалю і з упевненістю у своїй правоті. Отриманий під час його створення та виконання досвід, як позитивний, так і негативний, буде враховано», – наголошується в заяві.

ДЗЗСЄ, укладений в останні роки Холодної війни, встановлював обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі (від Атлантики до Уралу), і передбачав знищення надлишкової зброї. Договір пропонував рівні обмеження для двох «груп держав-учасниць» НАТО і Варшавського договору.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.