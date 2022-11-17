Ракетна атака на Харківщину: серед постраждалих поліцейські

Унаслідок ракетних ударів загарбниками по двох районах Харківщини постраждали вісім осіб

Внаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство у м. Куп‘янськ

Сьогодні зранку, 17 листопада російські загарбники завдали ракетні удари по двох районах Харківської області. Унаслідок атаки постраждали вісім осіб, у тому числі поліцейські, які фіксували російський злочин. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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«Близько 9 години ранку зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали четверо працівників підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетний удар по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських», – і та зранку військові ЗС РФ завдали ракетних ударів по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство у м. Куп‘янськ.

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Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

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Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру.