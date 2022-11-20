В Україні масштабна тривога: над Білоруссю піднялися винищувачі

Зафіксовано зліт щонайменше двох винищувачів

У всіх областях України, крім Криму, станом на 9:15 оголосили повітряну тривогу. При цьому у Білорусі фіксують зліт винищувачів. Про це повідомляє група «Беларускі Гаюн».

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Варто зазначити, що моніторингова зафіксувала зліт щонайменше двох винищувачів на аеродромах Білорусі.

Зокрема, у небо з аеродрому Мачулищі піднявся російський винищувач МиГ-31К з номером RF-92333. Ще один зліт зафіксували на авіабазі Барановичі.

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Нагадаємо, розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.