Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили повідомили про запуск кількох груп ударних дронів із Криму та Білгородщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили про запуск кількох груп ударних дронів із Криму та Білгородщини
фото ілюстративне

Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА

Надвечір 11 жовтня російські загарбники запустили кілька груп ударних безпілотників з полігону Чауда у Криму. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей», – ідеться в повідомленні.

Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА, додали військові.

Також моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск дронів із Білгородського області, які залітають у повітряний простір Сумщини і Харківщини.

Триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 36 авіаційних ударів, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна військові безпілотник населення ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відповідний проєкт розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок
Кабмін планує змінити розмір надбавок для військових
26 вересня, 19:05
Посолка США при НАТО Джуліан Сміт
Виробництво зброї для України: посол США при НАТО зробила заяву
28 вересня, 06:26
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
2 жовтня, 05:00
На колишній базі Королівських ВПС Лінтон-он-Уз мали побуудвати табір для мігрантів
У Британії розгорівся скандал через табір для біженців
22 вересня, 10:34
З 4 по 8 жовтня в місті Одівелаш (Португалія) пройде чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 21 року
Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу з дзюдо: названо причину
2 жовтня, 19:08
Українські фахівці показали зміни у конструкції дрона
Росія «модифікує» іранські дрони: українські військові розкрили деталі (фото)
29 вересня, 06:45
СБУ атакувала Курську область дронами
Дістали дронами: СБУ лишила без світла військові об'єкти у Курській області
5 жовтня, 15:24
Суд визнав, що генерала тримали в СІЗО за відсутності будь-якої доказової бази
Генерал Павловський виграв суд проти України щодо запобіжного заходу
9 жовтня, 15:32
Скандал із працівниками військкомату у Львові: територіальний центр комплектування відреагував
Скандал із працівниками військкомату у Львові: територіальний центр комплектування відреагував
Сьогодні, 17:00

Події в Україні

Окупанти змінили тактику в Чорному морі: деталі від ВМС
Окупанти змінили тактику в Чорному морі: деталі від ВМС
Повітряні сили повідомили про запуск кількох груп ударних дронів із Криму та Білгородщини
Повітряні сили повідомили про запуск кількох груп ударних дронів із Криму та Білгородщини
Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто
Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто
Контрнаступ: командувач армії США повідомив про плани ЗСУ взимку
Контрнаступ: командувач армії США повідомив про плани ЗСУ взимку
Три країни об’єднаються для закупівлі артилерійських боєприпасів Україні
Три країни об’єднаються для закупівлі артилерійських боєприпасів Україні
Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня
Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
57K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
33K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
30K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
19K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
14K
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту