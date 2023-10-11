Повітряні сили повідомили про запуск кількох груп ударних дронів із Криму та Білгородщини

Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА

Надвечір 11 жовтня російські загарбники запустили кілька груп ударних безпілотників з полігону Чауда у Криму. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей», – ідеться в повідомленні.

Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА, додали військові.

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Також моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск дронів із Білгородського області, які залітають у повітряний простір Сумщини і Харківщини.

Триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 36 авіаційних ударів, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.