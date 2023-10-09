Генерал Павловський виграв суд проти України щодо запобіжного заходу

За рішенням суду, держава має сплатити генералу грошову компенсацію

Ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський виграв в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) у справі проти України щодо необґрунтованого запобіжного заходу, повідомила нардепка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

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«Влада порушила кримінальну справу проти генерала за те, що він посмів поставити на оснащення ВМФ України кораблі. В умовах, коли весь світ відмовляв нам навіть комплектуючих для них, завод «Кузня на Рибальського» випустила військові катери, до речі, саме вони були задіяні і в звільненні острова Зміїний», – зазначила депутатка.

За її словами, генерала Павловського, який з 2014 року захищав Україну на маріупольському напрямку, заарештували і кілька місяців тримали в Лукʼянівці. Геращенко додала, що одного разу змогла провідати там пана Ігоря.

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Після зібрання грошей на заставу запобіжний захід Павловському було змінено, після чого він звернувся до ЄСПЛ зі скаргою на відсутність достатніх причин для тримання під вартою. Суд визнав, що генерала тримали в СІЗО з використанням припущень, за відсутності будь-якої доказової бази.

Нардепка підкреслила, що за рішенням суду Україна має сплатити Павловському компенсацію у розмірі 2600 євро.

Варто нагадати, що у липні 2021 року Печерський районний суд Києва взяв ексзаступника міністра оборони під варту у справі про постачання неякісної військової техніки Збройним силам України. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не могли використовуватися у ЗСУ.

За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення. Сам Ігор Павловський усі ці звинувачення заперечував.

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Нагадаємо, що у листопаді 2021 року Фонд Петра Порошенка разом з громадською організацією «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.