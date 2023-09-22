У Британії розгорівся скандал через табір для біженців

Протести місцевих мешканців змусили владу Британії відмовитись від побудови нового табору для біженців

Уряд Великої Британії даремно витратив гроші на плани розміщення нелегальних мігрантів на колишній авіабазі в графстві Північний Йоркшир, проте вимушений відмовився від них через невдоволення місцевого населення. Про це пише видання The Times.

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Міністерство внутрішніх справ Великої Британії планувало розмістити 1,5 тис. біженців на колишній базі Королівських ВПС Лінтон-он-Уз. Про це оголосив колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон ще навесні 2022 року.

Однак, як стало відомо пізніше, план уряду не вдалося втілити в життя через опір і судові позови місцевого населення, чисельність якого була вдвічі менша за кількість біженців. Таким чином, державний бюджет витратив за чотири місяці майже три мільйони фунтів стерлінгів, з раніше виділених на планування цієї ініціативи.

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Річні звіти міністерства внутрішніх справ свідчать про те, що департамент витратив 2,9 мільйона фунтів стерлінгів на перепрофілювання цього місця на табір для мігрантів, перш ніж його скасували. Йдеться, передусім, про витрати, пов'язані з «фізичними роботами та забезпеченням персоналу».

Нагадаємо, жителі селища Лангтофт в англійському графстві Лінкольншир обурилися, що місцева влада придбала 12 будинків для біженців з України та Афганістану, повідомляє Daily Mail. Вони висловили протест після того, як дізналися: на придбання нерухомості місцева Рада витратила з бюджету близько 1,8 млн. фунтів стерлінгів (близько $2,3 млн).

Кажуть, що ціни на нерухомість у селі в середньому становлять 400 тис. фунтів стерлінгів. Перші 12 будинків які будуть соціальним житлом для біженців мають по дві або три спальні, і уже готові приймати іноземців. Загалом у цій місцевості планують виділити 21 будинок для біженців.