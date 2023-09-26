Кабмін планує змінити розмір надбавок для військових

Уряд має можливість регулювати оплату праці, що здійснюється коштом держбюджету

Уряд пропонує збільшити розмір надбавок до зарплати військових, залежно від стажу, про що йдеться в проєкті постанови на сайті Федерації профспілок.

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Кабмін планує змінити систему надбавок за стаж роботи службовцям Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

В пояснювальній записці до документа говориться, що станом на зараз виплата надбавки за вислугу років здійснюється відповідно наказу Міноборони №409 від 17.10.2000 р. Однак ст. 13 ЗУ «Про оплату праці» передбачає, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету міністрів.

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Надбавка за стаж роботи встановлюється у таких розмірах:

понад три роки – 10%;

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

До стажу служби, який дає право на встановлення надбавки, зараховується час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

На даний час надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів (ставок) у таких розмірах:

за вислугу років понад два роки — 5%;

понад п’ять років – 10%;

понад 10 років – 15%;

понад 15 років – 20%;

понад 20 років – 25%.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в рамках Міжнародного форуму сталого розвитку заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. Вона наголосила, що не можна «роздувати» ту кількість соціальних виплат, яка сьогодні є.