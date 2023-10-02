ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW

Українські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та в Запорізькій області

ЗСУ проводять ротацію на кордоні Запорізької та Донецької областей, а поблизу Роботиного дещо просунулися вперед. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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1 жовтня українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом і підтвердили незначне просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, що українські сили незначно просунулися на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

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Російські війська 1 жовтня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно обстріляли Кліщіївку та Андріївку. Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш 1 жовтня заявив, що російські війська зосередили в Бахмуті понад 10 тис. осіб.

1 жовтня російська армія продовжила наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не зробила жодного підтвердженого просування. Російські війська безуспішно обстріляли Новоселівку (15 км на північний схід від Авдіївки), Степове (8 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївку, Веселе (на північно-західній околиці Донецька), Мар’їнку (на південний захід від Донецька), та Новомихайлівку (10 км на південний захід від м. Донецьк).

Російські джерела стверджували, що 1 жовтня українські війська провели невдалі обмежені наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська відбили чотири українські атаки поблизу Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські війська здійснили контратаки в районі кордону Донецько-Запорізької області та відновили деякі втрачені позиції. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Новодарівки (15 км на південь від Великої Новосілки).

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1 жовтня українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та досягли незначних успіхів поблизу Роботиного. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Роботиного (13 км на південь від Оріхова).

Міноборони Росії стверджувало, що російські сили відбили дві українські атаки в напрямку Роботиного та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Російський військовий блогер стверджував, що українські сили зменшили інтенсивність своїх атак біля Оріхова та проводять ротацію сил, готуючись до відновлення атак у цьому напрямку.

У ніч з 30 вересня на 1 жовтня російські війська завдали ударів по Херсонській області керованими авіаційними бомбами. Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк 1 жовтня повідомила, що російські війська випустили 16 авіаційних бомб по Херсонській області та влучили в об’єкти житлової та сільськогосподарської інфраструктури.

Нагадаємо, ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують штурми російських позицій на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також просуваються під Бахмутом, наразі Сили оборони вийшли за територію Андріївки та Кліщіївки.