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Дістали дронами: СБУ лишила без світла військові об'єкти у Курській області

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Дістали дронами: СБУ лишила без світла військові об'єкти у Курській області
СБУ атакувала Курську область дронами
Фото: kursk-izvestia.ru

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СБУ атакувала дронами електропідстанцію, що живить населені пункти Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Військові об'єкти у цих населених пунктах лишилися без світла. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

«Як наслідок – російські військові починають активно переймати минулорічний досвід українців, коли електроенергії не було по кілька діб. Це вже не перший блекаут у Курській області від СБУ. Попередній був 29, а до цього – 26 вересня. Тоді також уразили електропідстанції, від яких живилися важливі військові об‘єкти росіян. Загалом, Служба безпеки організувала вже 7 подібних атак на ворожу інфраструктуру», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міноборони РФ заявляє, що в ніч на 4 жовтня над територією Білгородської, Брянської та Курської областей російськими засобами ППО було перехоплено та знищено 31 український безпілотник літакового типу. Крім того, повідомляється, що у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаки ВКС Росії нібито припинили спробу проникнення на територію тимчасово окупованого Криму десантної групи ЗСУ, яка прямувала у напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 жовтня в російському Білгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО. Також про вибухи повідомлялося у Брянську. За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі.

Теги: СБУ росія війна

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