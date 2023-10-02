Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу з дзюдо: названо причину

З 4 по 8 жовтня в місті Одівелаш (Португалія) пройде чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 21 року

У юніорському чемпіонаті світу з дзюдо візьмуть участь російські спортсмени, серед яких чинний військовослужбовець

Збірна України не братиме участі у юніорському чемпіонаті світу з дзюдо через допуск російських спортсменів, серед яких чинний військовослужбовець. Про це повідомив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

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«Міжнародна федерація дзюдо, як завжди, в останній момент допустила до чемпіонату світу серед юніорів в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з яких чинний військовослужбовець.Тож збірна України відмовилась від участі у світовій юніорській першості», – сказав Кошляк.

Зазначимо, що з 4 по 8 жовтня в місті Одівелаш (Португалія) пройде чемпіонат світу серед спортсменів до 21 року.

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Кошляк наголосив, що поки Росія веде війну проти України командам країн-агресорок не місце у світовому спорті.

За словами президента Федерації дзюдо України, історія з нібито «нейтральними» атлетами – «якийсь фейк», адже весь цивілізований світ розуміє, що під «нейтральністю» ховаються спортсмени країни, яка веде криваву війну проти України.

При цьому Кошляк зауважив, що наша збірна продовжить підготовку до чемпіонату Європи, Кубків Європи та інших важливих змагань.

«Будемо чекати на остаточне рішення щодо участі росіян та білорусів в Олімпіаді 2024 від Міжнародного олімпійського комітету. Сподіваємось, здоровий глузд переможе», – додав президент Федерації дзюдо.

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Зазначимо, що 29 квітня Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях. Таким чином дзюдо стало першим видом спорту, у якому допустили атлетів з країн-агресорок після оновлення рекомендацій Міжнародним олімпійським комітетом.

Нагадаємо, раніше Федерація дзюдо України вирішила бойкотувати турнір категорії Grand Prix у Душанбе.