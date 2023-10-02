Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу з дзюдо: названо причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу з дзюдо: названо причину
З 4 по 8 жовтня в місті Одівелаш (Португалія) пройде чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 21 року
фото з відкритих джерел

У юніорському чемпіонаті світу з дзюдо візьмуть участь російські спортсмени, серед яких чинний військовослужбовець

Збірна України не братиме участі у юніорському чемпіонаті світу з дзюдо через допуск російських спортсменів, серед яких чинний військовослужбовець. Про це повідомив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

«Міжнародна федерація дзюдо, як завжди, в останній момент допустила до чемпіонату світу серед юніорів в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з яких чинний військовослужбовець.Тож збірна України відмовилась від участі у світовій юніорській першості», – сказав Кошляк.

Зазначимо, що з 4 по 8 жовтня в місті Одівелаш (Португалія) пройде чемпіонат світу серед спортсменів до 21 року.

Кошляк наголосив, що поки Росія веде війну проти України командам країн-агресорок не місце у світовому спорті.

За словами президента Федерації дзюдо України, історія з нібито «нейтральними» атлетами – «якийсь фейк», адже весь цивілізований світ розуміє, що під «нейтральністю» ховаються спортсмени країни, яка веде криваву війну проти України.

При цьому Кошляк зауважив, що наша збірна продовжить підготовку до чемпіонату Європи, Кубків Європи та інших важливих змагань.

«Будемо чекати на остаточне рішення щодо участі росіян та білорусів в Олімпіаді 2024 від Міжнародного олімпійського комітету. Сподіваємось, здоровий глузд переможе», – додав президент Федерації дзюдо.

Зазначимо, що 29 квітня Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях. Таким чином дзюдо стало першим видом спорту, у якому допустили атлетів з країн-агресорок після оновлення рекомендацій Міжнародним олімпійським комітетом.

Нагадаємо, раніше Федерація дзюдо України вирішила бойкотувати турнір категорії Grand Prix у Душанбе.

Читайте також: 120 днів у заручниках. Хто влаштував диверсію проти українського спорту
Теги: дзюдо російські спортсмени військові чемпіонат світу Збірна України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«За справу беруться бойові черепахи»: військові опублікували миле відео
«За справу беруться бойові черепахи»: військові опублікували миле відео
25 вересня, 12:28
Скільки українців довіряють ветеранам і військовим: результати опитування
Скільки українців довіряють ветеранам і військовим: результати опитування
21 вересня, 18:35
Затримано трьох мешканців Миколаєва та мешканця Очакова
СБУ викрила осередок інформаторів РФ, які діяли на оборонному заводі Миколаївщини
20 вересня, 12:09
Правоохоронці на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту
Били та морили голодом чоловіка: на Львівщині ДБР затримало двох працівників військкомату (фото)
20 вересня, 11:34
У вересні Міністерство оборони розширило список хвороб, з якими військовозобов'язаних можуть мобілізувати
Які нововведення щодо мобілізації підготувала влада: інфографіка
20 вересня, 09:33
Poseidon – це комплекс рівня розвідувального батальйону
Бригада, що воює у Бахмуті, отримала комплекс Poseidon (фото) Волонтерська ініціатива
19 вересня, 17:23
Сирський показав, як ЗСУ нищать техніку ворога під Соледаром (відео)
Сирський показав, як ЗСУ нищать техніку ворога під Соледаром (відео)
11 вересня, 23:17
Гетманцев вважає, що до Верховної Ради наступного скликання прийдуть люди, які пройшли через війну
Якщо завтра вибори? Соратник президента спрогнозував, яким буде майбутній парламент
8 вересня, 12:00
Рибалки Норвегії та Ірландії не дали РФ провести військово-морські навчання
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
5 вересня, 12:17

Новини

Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу з дзюдо: названо причину
Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу з дзюдо: названо причину
Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
Україна виборола командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Україна виборола командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона
Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона
Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком
Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
9582
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
8234
Статус біженців з України. Швейцарія може ввести кардинальні зміни
8152
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин
7944
Ілон Маск запостив цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні
7770
Супермаркети підсовують замість вершкового масла фальсифікат: як розпізнати підробку

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту