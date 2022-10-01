Повітряну тривогу оголошено по всій Україні

Тривогу не оголошено лише в окупованому Криму

Станом на 16:15 повітряну тривогу оголошено по всій території України. Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Наразі тривогу не оголошено лише в окупованому Криму.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

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1 жовтня стало відомо, що українські бійці оточили російське угрупування в районі Лимана. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

Тим часом аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман.