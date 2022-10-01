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США оцінили «майстерність» використання окупантами іранських дронів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
США оцінили «майстерність» використання окупантами іранських дронів
Дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні проти України
фото: t.me/AFUStratCom/6501

Безпілотники, якими РФ атакує Україну, зазнали численних невдач  

У Міністерстві оборони США вважають, що іранські дрони-камікадзе, які російські окупанти використовують у війні проти України, показали себе на полі бою гірше, ніж очікувалося. Вони зазнали «численних невдач». Про це заявила заступниця глави Пентагону з питань політики Саша Бейкер, передає CNN.

Вашингтон знає про провали у використанні БПЛА військами РФ.

«Ми бачили деякі свідчення того, що БПЛА, пов'язані з Іраном, вже зазнали численних невдач на полі бою в Україні», – сказала Бейкер. 

Заступниця глави Пентагону олосила, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні проти України.

«Ідея того, що вони стануть якимось технологічним стрибком вперед, чесно кажучи, просто не має підтвердження», – наголосила представниця Пентагону. 

Нагадаємо, дрони, які Росія придбала в Ірану і вже використовує на полі бою, завдають серйозної шкоди, вражаючи військову техніку України. Однак ЗСУ вже навчилися їх майстерно збивати.

31 серпня США підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники.

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Теги: окупанти безпілотник США авіація

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