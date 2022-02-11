Колишній «слуга народу»: Арахамія, Корнієнко – любителі погрожувати депутатам

Дмитрук, якого вигнали зі «Слуги народу», розказав, як Банкова працює з депутатами

У партії «Слуга народу» погрозами та залякуванням депутатів займаються керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Про це розповів народний депутат Артем Дмитрук в інтерв'ю «Главкому».

«Коли хтось із депутатів йшов проти ситуації, то, звичайно, їх викликали, аби поговорити. Я сам був в Офісі президента вперше, мабуть, перед місцевими виборами. Коли була розігріта обстановка і мене покликали, щоб роз'яснити ситуацію в Одесі. Бо я багато виступав, критикував і так далі. Вдруге – коли я виступив проти відставки Разумкова. Особисто Зеленський ніколи, наскільки я знаю, нікому не погрожував. А от Арахамія, Корнієнко – вони любителі погрожувати. Особливо якщо у хлопців є якісь бізнеси, підприємства… Це якось точно не по-парламентськи», – поділився нардеп.

За словами Дмитрука, Давид Арахамія та Олександр Корнієнко є жахливими менеджерами і не вміють керувати таким великим колективом.

«Як людина з бізнесу можу сказати, що їхній коефіцієнт діяльності – нульовий. Шуляк (Олена Шуляк – голова партії «Слуга народу» – «Главком»), щоправда, тільки почала, але я не вірю, що їй вдасться якось змінити ситуацію. Якщо моделювати ситуацію, як в бізнесі, то ці люди просто вбили компанію, загнали її в мінус та роблять все, аби вона йшла вниз. Починаючи з відсутності комунікації з персоналом, тобто з депутатами. І Корнієнко, і Арахамія – абсолютно безтолкові менеджери. Я не раз спілкувався з Корнієнком на тему політтехнологій та розвитку партії на місцях, пропонував мільйон ідей, але вони нікого не цікавили. Або їм не давали цього робити і не дають, або вони є повними нулями. На початку вони говорили про створення хабів, де будуть збиратися професіонали і представляти свої пропозиції, але нічого не робилося», – підкреслив Дмитрук.

Також Дмитрук заявив, що не знав про депутатські зарплати в конвертах, бо майже одразу «відколовся» від партії «Слуга народу» і не брав участі в обговоренні певних питань «у ресторанах».

Дмитрук анонсував вихід десятка депутатів із фракції «Слуга народу» через можливу незгоду з голосуванням за окремі законопроєкти.