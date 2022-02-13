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    Події в Україні

    Літак української авіакомпанії вимушено сів у Кишиневі: подробиці інциденту (відео)

    Згідно з розкладом, рейс PQ 902 мав сісти у київському аеропорту Бориспіль о 03:50 - Літак української авіакомпанії вимушено сів у Кишиневі: подробиці інциденту (відео)
    Згідно з розкладом, рейс PQ 902 мав сісти у київському аеропорту Бориспіль о 03:50
    фото: uvidpustku.com

    Пасажирам повідомили про те, що борт сяде не у Києві, вже у небі

    Рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

    «Під час польоту нам повідомили, що у зв’язку з ситуацією в Україні лізингодавець борту заборонив посадку судна в Україні», – розповіла НВ одна з пасажирок рейсу Ольга Руднєва, виконавча директорка Фонду Олени Пінчук.

    За словами Рудневої, пасажирам повідомили про те, що борт сяде не у Києві, вже у небі, за дві години до запланованої посадки у «Борисполі».

    «Повідомили, що лізингодавець борту не готовий ризикувати літаком і тому він не дозволяє залітати у повітряний простір України. Посадили у Кишиневі, звідси автобусами до Києва», – розповіла пасажирка.

    Згідно з розкладом, рейс PQ 902 мав сісти у київському аеропорту «Бориспіль» о 03:50.

    У коментарях на сторінці компанії SkyUp у Facebook написали, що пасажирів обіцяють везти автобусами до Києва. Однак люди уже п’ять годин чекають у аеропорту.

    У пресслужбі SkyUp заявили, що 12 лютого лізингодавець – резидент Ірландії – повідомив авіакомпанії про негайну заборону на вліт літака UR-SQO у повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва.

    Авіакомпанія SkyUp заявила, що зуміла домовитися про посадку у найближчому до території України аеропорту – у Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва. Також всі пасажири були забезпечені харчуванням.

    У компанії заявили, що вони разом із Посольством України в Молдові забезпечать повернення пасажирів до України.

    Раніше повідомлялося, що лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.

    Теги: літак Facebook SkyUp час
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    Літак української авіакомпанії вимушено сів у Кишиневі: подробиці інциденту (відео)