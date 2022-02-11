SkyUp потрапив у скандал: пасажира зняли з рейсу через плутанину з вакцинами

Обурений пасажир збирається подавати до суду на авіакомпанію

Компанія SkyUp Airlines потрапила у скандал: пасажира зняли з рейсу через «не таку вакцинацію», але скоріше за все сталась помилка працівниці авіаперевізника. Про це розповів журналіст-розслідувач Данило Мокрик.

«Щойно мене зняли з рейсу через те, що працівниця компанії не знає правил в'їзду в Чехію – і натомість вигадує свої. Попри навіть те, що я їй відкрив офіційний сайт МЗС і зачитував, і давав читати самій. Попри те, що їй пояснювали інші пасажири», – написав він.

«Працівниця Мілена Липчак на посадці просто вирішила, що я не полечу, бо в мене вакцинація «Коронаваком». Ні зроблена в Празі місяць тому вакцина «Пфайзер», ні ПЛР-тест вчорашній, ні те, що з тим же «Коронаваком» я літав в Прагу місяць тому, її не переконали. Пів години пояснень – без результату», – розповів історію журналіст, який додав, що «гроші за квиток та плани на вихідні полетіли в трубу». А сама компанія SkyUp – «в довічний бан».

Данило Мокрик обурений діями представниці авіакомпанії

Авіаперевізник відреагував на ситуацію, що склалася. У коментарі під дописом Мокрика користувач SkyUp Airlines написав, що вони перевірять інформацію та мають уточнити всі деталі.

SkyUp відповів пасажиру на скаргу у соцмережах

Представники SkyUp пишуть, що їм шкода, що у людини «склалося таке враження про компанію». «Наразі ми з‘ясовуємо обставини ситуації Данила. Робимо усе, щоб йому допомогти якнайскоріше та повернутися сюди зі зворотнім зв‘язком. Будь ласка, опишіть ситуацію, яка у вас трапилась, що ви вимушені були відмовитися від подорожі з нами», – повідомили менеджери компанії.

SkyUp обіцяє розібратися із ситуацією

Згідно з повідомленням на сайті МЗС, громадянам України, які пройшли повний курс щеплення (вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів. Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю потрібно: українським міжнародним ковід-сертифікатом, сформованим у мобільному додатку «Дія» (з QR кодом), його паперовим аналогом (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС.

Із 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (не старший 72 годин), навіть якщо вони мають сертифікат про вакцинацію або одужання від Covid-19. Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози).

Іноземці, які мають дозвіл на проживання в Чехії та сертифікат про вакцинацію (2 дози) або одужання, повинні мати негативний результат антигенного тесту (діє 48 годин) або ПЛР-тесту (72 години) лише у тому разі, якщо подорожують громадським транспортом. У разі приїзду особистим автомобілем робити тест перед приїздом не обов’язково. Тест після приїзду до Чехії таким особам робити не потрібно.



