Правоохоронці припинили діяльність потужної нарколабораторії на Чернігівщині (фото)
Нарколабораторія у Чернігівській області була пов'язана з міжнародним наркосиндикатом
У Чернігівській області зупинено роботу нарколаборатоії на сільськогосподарській базі; вилучено понад 80 кг наркотичних речовин, які не були реалізовані. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Нарколабораторія у Чернігівській області була пов'язана з міжнародним наркосиндикатом, очільники якого перебувають за кордоном. Наркоділки найняли місцевого мешканця, який знайшов приміщення на сільськогосподарській базі та облаштував там лабораторію.
Згідно з офіційною інформацією, слідчими було вилучено з приміщення нарколабораторії понад 80 кг наркотичних речовин, загальна вартість яких перевищує 150 млн грн.
Повідомляється, що протягом травня-червня 2024 року до лабораторії було завезено необхідне обладнання та велику кількість хімічних речовин для виготовлення наркотиків.
За вказівкою кураторів з наркосиндикату, чоловік найняв трьох хіміків, які мали виготовляти мефедрон, солі, МДМА тощо.
Протягом кількох тижнів «працівники» лабораторії виготовляли наркотичні засоби, однак не встигли їх реалізувати.
Наразі затримали організатора та трьох хіміків. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.
Нагадаємо, раніше у Києві під час комендантської години поліція затримала двох наркодилерів, які перевозили 15 кг амфетаміну. Під час комендантської години, співробітники поліції зупинили автомобіль «Рено», у якому було двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили під переднім сидінням пакунки з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. За даними слідства, двоє чоловіків через месенджер Telegram замовили наркотики для подальшого збуту. Згодом їм відправили координати «товару» на вулиці Протасів Яр у столиці.
Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.
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