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Правоохоронці припинили діяльність потужної нарколабораторії на Чернігівщині (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Правоохоронці припинили діяльність потужної нарколабораторії на Чернігівщині (фото)
Протягом кількох тижнів «працівники» лабораторії виготовляли наркотичні засоби, однак не встигли їх реалізувати
фото: пресслужба Офісу Генерального прокурора

Нарколабораторія у Чернігівській області була пов'язана з міжнародним наркосиндикатом

У Чернігівській області зупинено роботу нарколаборатоії на сільськогосподарській базі; вилучено понад 80 кг наркотичних речовин, які не були реалізовані. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора. 

Нарколабораторія у Чернігівській області була пов'язана з міжнародним наркосиндикатом, очільники якого перебувають за кордоном. Наркоділки найняли місцевого мешканця, який знайшов приміщення на сільськогосподарській базі та облаштував там лабораторію.

Згідно з офіційною інформацією, слідчими було вилучено з приміщення нарколабораторії понад 80 кг наркотичних речовин, загальна вартість яких перевищує 150 млн грн.

Повідомляється, що протягом травня-червня 2024 року до лабораторії було завезено необхідне обладнання та велику кількість хімічних речовин для виготовлення наркотиків.

За вказівкою кураторів з наркосиндикату, чоловік найняв трьох хіміків, які мали виготовляти мефедрон, солі, МДМА тощо.

Протягом кількох тижнів «працівники» лабораторії виготовляли наркотичні засоби, однак не встигли їх реалізувати.

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Повідомляється, що протягом травня-червня 2024 року до лабораторії було завезено необхідне обладнання та велику кількість хімічних речовин для виготовлення наркотиків.
фото: пресслужба Офісу Генерального прокурора

Наразі затримали організатора та трьох хіміків. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, раніше у Києві під час комендантської години поліція затримала двох наркодилерів, які перевозили 15 кг амфетаміну.  Під час комендантської години, співробітники поліції зупинили автомобіль «Рено», у якому було двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили під переднім сидінням пакунки з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. За даними слідства, двоє чоловіків через месенджер Telegram замовили наркотики для подальшого збуту. Згодом їм відправили координати «товару» на вулиці Протасів Яр у столиці.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.

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Теги: наркотики Чернігів

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