У Києві під час комендантської години затримано наркодилерів із 15 кг амфетаміну

Чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Києві під час комендантської години поліція затримала двох наркодилерів, які перевозили 15 кг амфетаміну. Про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що під час комендантської години, співробітники поліції зупинили автомобіль «Рено», у якому було двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили під переднім сидінням пакунки з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін.

49-річного водія та 32-річного пасажира, мешканців Дніпропетровщини, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно із висновком експерта, вилучена речовина – амфетамін.

За даними слідства, двоє чоловіків через месенджер Telegram замовили наркотики для подальшого збуту. Згодом їм відправили координати «товару» на вулиці Протасів Яр у столиці.

Вони планували його продати дрібними партіями. Загальна маса вилучено становить близько 15 кг, а вартість – орієнтовно 6 млн грн.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.