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У Києві під час комендантської години затримано наркодилерів із 15 кг амфетаміну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві під час комендантської години затримано наркодилерів із 15 кг амфетаміну
фото: Нацполіція

Чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Києві під час комендантської години поліція затримала двох наркодилерів, які перевозили 15 кг амфетаміну. Про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що під час комендантської години, співробітники поліції зупинили автомобіль «Рено», у якому було двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили під переднім сидінням пакунки з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. 

У Києві під час комендантської години затримано наркодилерів із 15 кг амфетаміну фото 1

49-річного водія та 32-річного пасажира, мешканців Дніпропетровщини, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно із висновком експерта, вилучена речовина – амфетамін. 

За даними слідства, двоє чоловіків через месенджер Telegram замовили наркотики для подальшого збуту. Згодом їм відправили координати «товару» на вулиці Протасів Яр у столиці.

У Києві під час комендантської години затримано наркодилерів із 15 кг амфетаміну фото 2

Вони планували його продати дрібними партіями. Загальна маса вилучено становить близько 15 кг, а вартість – орієнтовно 6 млн грн.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. 

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

До слова, на Вінниччині поліція ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, учасники якої збували амфетамін на пів мільйона гривень щомісяця.

Теги: наркотики автомобіль поліція Київ

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