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Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізацію
Чернігівський драмтеатр не має статусу критично важливого підприємства для регіону
фото з відкритих джерел

За словами художнього керівника Чернігівського театру, ТЦК «забрав практично всіх чоловіків»

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал. Після відвідування ТЦК деякі з працівників уже вирушили на військові навчання, тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін. Про це повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров у коментарі «Суспільному».

«Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь», – підкреслив Бакіров.

Як зазначив Бакіров, театру прийшло розпорядження виклику до військкомату 34-х людей. За словами художнього керівника театру серед імен у списку були вже й ті служить у Збройних силах України. Орієнтовно 7-8 людей в ТЦК відправили на дообстеження, а решту – на навчання.

Бакіров зазначив, що драмтеатр не має статусу критично важливого підприємства для регіону, хоча запит на це з відповідними документами подавали.

Схожі проблеми має і Чернігівський молодіжний театр, де 17-18 травня було скасувано дві вистави – «Зачарована Десна» та «Бравий вояка Швейк». Це пов’язано з мобілізацією трьох акторів. Загалом до кінця травня театр обіцяв скасувати ще декілька вистав.

Як повідомлялося, Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги вимушено йде у фінансову відпустку. Причиною цьому стало зупинка фінансування закладів культури Житомирською ОВА.

До слова, художній керівник театру імені Івана Франка Михайло Захаревич заявив, що квиток на виставу в театр сьогодні мав би коштувати в середньому 4500 грн, подекуди об’єктивна ціна може досягати 7 тис. грн. Завдяки такій сумі вдасться покрити витрати на діяльність та розвиток театру та ремонти.

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Теги: театр мобілізація ТЦК військомат Чернігів

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Культура

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Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізацію
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