Викопали тунель під банком: поліція затримала зухвалих зловмисників

Злочинці заздалегідь зробили підкоп і вирили підземний тунель, щоб дістатися до приміщення з грошима

У вівторок, 28 травня, в Запорізькій і Миколаївській областях поліцейські затримали двох грабіжників, які намагалися пограбувати банк у центрі Чернігова. Як повідомила Національна поліція України, зловмисники підірвали будівлю банку, але дістатися до грошей не змогли.

За інформацією поліції, вранці 6 травня близько четвертої години ранку надійшов сигнал про вибух та подальше займання приміщення банку у центрі Чернігова.

Повідомляється, що вибухом було пошкоджено будівлю та припаровані поруч авто. Люди не постраждали.

Поліцейські виявили, що вміст сховищ банку не пошкоджено. Проте були зафіксовані ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів з комірок у депозитарії, де зберігалось понад 5,5 мільйонів гривень.

Після ліквідації пожежі правоохоронці встановили, що група осіб проникла до банку шляхом демонтажу підлоги, прикриваючи свої дії пожежею. «Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку. Однак, через руйнування приміщення внаслідок вибуху, зловмисники не довели свій задум до кінця», – повідомили правоохоронці.

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Правоохоронці зафіксували ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів з комірок у депозитарії, де зберігалось понад 5,5 мільйонів гривень. фото Національна поліція України, Андрій Нєбитов, Facebook

За інформацією правоохоронців злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Зловмисники раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї.

Злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей фото Андрій Нєбитов, Facebook

«Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку», – повідомили правоохоронці.

За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. фото Андрій Нєбитов, Facebook

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Гагадаємо, працівники відділу поліції № 2 Вінницького райуправління встановили та затримали жителя Чернігова, який пограбував один із фармацевтичних магазинів обласного центру. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці менш ніж за годину встановили та розшукали правопорушника. Затримали фігуранта на одній із вулиць міста Вінниці. Ним виявився 40-річний житель міста Чернігів. Тепер чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

До слова, пенсіонер зі Сполучених Штатів приблизно за три роки пограбував 16 відділень банків, викравши щонайменше $160 тис. Про це пише видання Bild. За інформацією видання, невловимий літній рецидивіст привернув увагу ФБР, де чоловіка внесли до списку злочинців Америки, які найбільше розшукуються.

Як зазначили журналісти, грабіжник діяв у період з 2009 по 2011 рік, найчастіше віддаючи перевагу банкам Південної Каліфорнії. Чоловік завжди тримав при собі коричневий портфель зі зброєю всередині, а обличчя приховував за допомогою чорного капелюха та окулярів. Іноді він носив панамку, іноді бейсболку. Співробітник одного з банків, який зазнав нападу рецидивіста, звертав увагу на дивний колір шкіри чоловіка, через що виникли підозри, що грабіжник насправді молодий, а зморшкувате обличчя старого – лише маска. ЗМІ називали його Geezer Bandit – «старий дивак-бандит».