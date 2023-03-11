Історія з ПаріМатч: санкції чи рекет?

ПаріМатч висловили готовність відповісти на всі питання медіа і правоохоронних органів, а також готові захищати свою позицію у суді

Якщо економічний тиск з боку СБУ був – це потрібно довести

Про ситуацію з ПаріМатч, а точніше із запровадженням санкцій РНБО проти них:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Я почитав їхнє звернення, я почитав декілька незалежних одне від одного джерел інформації, зокрема і моїх Друзів...

Що вам сказати... Я здивований.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Безперечно, санкції – вкрай ефективний механізм, який застосовують наші Союзники та партнери і який вбиває РФ паралельно з нашими Воїнами. Ці санкції підтримують цивілізовані суспільства, незважаючи на те, що тактично вони шкодять економіці – ростуть ціни та інфляція, бізнеси втрачають ринки і т.д. Однак люди все одно їх підтримують і навіть тиснуть на політиків, оскільки є розуміння, що необхідно стратегічно – для свого майбутнього, для захисту від агресора.

А от коли санкції використовуються як механізм тиску бо як то кажуть «ти мені чимось не сподобався», то це вже не санкції, а рекет.

В заяві ПаріМатч вони пишуть, що, цитую: «протягом усього часу військового вторгнення РФ в Україну до нас жодного разу не поступали запити від СБУ щодо роз'яснень зупинки франшизи в Росії. Контакти зі співробітниками СБУ мали лише формат погроз, залякування і вимагання». Також вони просять Зеленського доручити перевірити інформацію, яка була сфальсифікована під час прийняття рішення РНБО та здійснити відповідні дії, щодо всіх неправомірних порушень з боку Служби Безпеки України».

Ви знаєте, що я з повагою ставлюся до СБУ, та я завжди виступав за позбавлення її економічних функцій – для цього тепер є БЕБ, от хай воно і займається. Не добре, коли Служба, Воїни якої героїчно воюють на фронті – в тилу продовжує «стару-добру» практику «режим-віджим», яка давно мала б піти у минуле.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Безумовно, якщо економічний тиск з боку СБУ був – це потрібно довести. Безумовно потрібно провести розслідування, та наразі, компанія, яка першою в Україні отримала ліцензію, заплативши за неї 180 млн. гривень – знаходиться під санкціями, а тисячі її співробітників автоматично залишились без роботи.

Без роботи, при тому, що Міносвіти і ПаріМатч партнери.

В заяві ПаріМатч вони висловили готовність відповісти на всі питання медіа і правоохоронних органів, а також готові захищати свою позицію у суді. Я підтримую таку позицію. Давайте всебічно розбиратись, бо поки що все це вкрай мутна історія