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Міськрада позбавила Богуслаєва звання почесного громадянина Запоріжжя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міськрада позбавила Богуслаєва звання почесного громадянина Запоріжжя
фото: з відкритих джерел

Богуслаєв також досі має звання Герой України

Ексголова «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв втратив звання почесного громадянина міста Запоріжжя. Відповідне рішення ухвалила Міська рада Запоріжжя, повідомив секретар ради Анатолій Куртєв.

Як зазначається, в п’ятницю депутатський корпус підтримав низку важливих рішень. Одне з них стосувалося Богуслаєва.

«Ще одне рішення – позбавлення В’ячеслава Богуслаєва звання Почесного громадянина. Людина, яка співпрацювала з росіянами, не може бути почесним мешканцем славного козацького міста. Дякуємо депутатам, які підтримали цю ініціативу», – зазначив він.

Зауважимо, Богуслаєв також досі має звання Герой України (з 2000 року), звання почесний громадянин Запорізької області, низку орденів, медалей та державних нагород.

Нагадаємо, СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ».  У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі. 

В'ячеслав Богуслаєв – експрезидент АТ «Мотор Січ» – одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, замороженого судом, був найбільшим акціонером підприємства.

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Теги: Запоріжжя Герой України розслідування Мотор Січ президент майно

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