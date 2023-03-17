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СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для онкохворих
Вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції «виробника» характеристикам.
фото: пресслужба СБУ

Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн

Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку.

Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн.

За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до нашої держави підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги.

Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці. Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання.

Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси.

Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:

  • мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;
  • чорнову бухгалтерію;
  • 3 автомобілі, якими доставляли «ліки»;
  • понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції «виробника» характеристикам.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою).

Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з департаментів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і директору товариства, які організували обіг на території України фальсифікованих лікарських засобів. Вони ввезли на ринок країни значну партію фальсифікованих лікарських засобів іноземного походження на суму 32 млн грн. 

Теги: ринок інтернет розслідування ліки СБУ

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