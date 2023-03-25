Пригожин розповів, скільки в’язнів повернулися з війни проти України

На початку цього року Пригожин повідомив про помилування першої групи ув’язнених, яких завербували на війну проти Україні

Ув’язнених звільнили від подальшого відбування покарання на підставі указів Путіна про помилування

Засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявив, що з війни проти України повернулися понад п’ять тисяч завербованих ув’язнених, їх усіх помилували. За його словами, лише «0,31% скоїли повторний злочин упродовж місяця» після повернення із зони бойових дій. Пригожин стверджує, що цей показник значно менший за стандартний.

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Жодних офіційних даних, які б підтверджували слова Пригожина, поки що не опубліковано.

На початку цього року Євген Пригожин повідомив про помилування першої групи ув’язнених, яких завербували на війну проти Україні та завершили піврічну службу за контрактом. За словами Пригожина, з них знято всі судимості.

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Згодом стало відомо, що ув’язнених звільнили від подальшого відбування покарання на підставі неопублікованих указів Володимира Путіна про помилування.

Серед помилуваних ув’язнених журналісти видання «Агентство» та російської служби Бі-Бі-Сі впізнали злодіїв-рецидивістів, наркоторговців та вбивць.

Нагадаємо, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин після низки провалів, готується згорнути діяльність своєї приватної армії в Україні.

Також Пригожин, чиї найманці зараз активно воюють у Бахмуті, опублікував лист до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він попросив Шойгу вжити заходів, щоб запобігти відрізанню ПВК «Вагнер» ​​від основних сил ЗС РФ під Бахмутом у зв'язку з контрнаступом ЗСУ, що готується.

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Раніше британська розвідка вказала, яку загрозу несуть завербовані «вагнерівці» російському суспільству.