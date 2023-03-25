Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пригожин розповів, скільки в’язнів повернулися з війни проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пригожин розповів, скільки в’язнів повернулися з війни проти України
На початку цього року Пригожин повідомив про помилування першої групи ув’язнених, яких завербували на війну проти Україні
фото з відкритих джерел

Ув’язнених звільнили від подальшого відбування покарання на підставі указів Путіна про помилування

Засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявив, що з війни проти України повернулися понад п’ять тисяч завербованих ув’язнених, їх усіх помилували. За його словами, лише «0,31% скоїли повторний злочин упродовж місяця» після повернення із зони бойових дій. Пригожин стверджує, що цей показник значно менший за стандартний.

Жодних офіційних даних, які б підтверджували слова Пригожина, поки що не опубліковано.

На початку цього року Євген Пригожин повідомив про помилування першої групи ув’язнених, яких завербували на війну проти Україні та завершили піврічну службу за контрактом. За словами Пригожина, з них знято всі судимості.

Згодом стало відомо, що ув’язнених звільнили від подальшого відбування покарання на підставі неопублікованих указів Володимира Путіна про помилування.

Серед помилуваних ув’язнених журналісти видання «Агентство» та російської служби Бі-Бі-Сі впізнали злодіїв-рецидивістів, наркоторговців та вбивць.

Нагадаємо, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин після низки провалів, готується згорнути діяльність своєї приватної армії в Україні.

Також Пригожин, чиї найманці зараз активно воюють у Бахмуті, опублікував лист до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він попросив Шойгу вжити заходів, щоб запобігти відрізанню ПВК «Вагнер» ​​від основних сил ЗС РФ під Бахмутом у зв'язку з контрнаступом ЗСУ, що готується.

Раніше британська розвідка вказала, яку загрозу несуть завербовані «вагнерівці» російському суспільству.

Читайте також: Як власник «Вагнера» вербує в'язнів для війни в Україні: розслідування
Теги: розвідка розслідування злочин помилування ПВК Вагнера британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Аксьонов створив свою ПВК
Гауляйтер Криму пов’язав себе з Пригожиним – ISW
Сьогодні, 07:19
Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW
Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW
Вчора, 05:57
Постачання боєприпасів найманцям також уповільнилися
Після поразки в Україні Пригожин переведе «вагнерівців» в Африку – Bloomberg
23 березня, 14:48

Соціум

У Росії скасували концерт зрадниці Ані Лорак
У Росії скасували концерт зрадниці Ані Лорак
Пригожин розповів, скільки в’язнів повернулися з війни проти України
Пригожин розповів, скільки в’язнів повернулися з війни проти України
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
У США лютував торнадо: десятки загиблих та поранених
У США лютував торнадо: десятки загиблих та поранених
Експрезидент Росії закликав росіян до піратства
Експрезидент Росії закликав росіян до піратства
Росія у вогні: масштабна пожежа спалахнула під Ростовом (відео)
Росія у вогні: масштабна пожежа спалахнула під Ростовом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так
12K
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
5653
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
5039
Влада Німеччини не знає, що робити з автівками українських біженців
4333
Відмова РФ від великого наступу та відповідь України на звинувачення ООН: головне за ніч
4311
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації

Новини

Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Сьогодні, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Сьогодні, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Вчора, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Вчора, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Вчора, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Вчора, 06:13

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту