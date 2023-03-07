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Правоохоронці виявили місце дислокації окупантів у Миколаївській області (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Правоохоронці виявили місце дислокації окупантів у Миколаївській області (фото)
Знахідки допоможуть в ідентифікації конкретних воєнних злочинців російських окупантів
фото: Офіс Генерального прокурора

На деокупованих територіях Миколаївщини правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини РФ

У селі Бурханівка, що в Миколаївській області, правоохоронці виявили чергове місце дислокації російських військових. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

У селі Бурханівка правоохоронці здійснили огляди місць дислокації військовослужбовців РФ та виявили низку слідів їхнього перебування.

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фото: Офіс Генерального прокурора
Правоохоронці здійснили огляди місць дислокації військовослужбовців РФ

«Військові армії РФ лишили значну кількість боєприпасів, документи, а також інші відомості, які допоможуть в ідентифікації конкретних воєнних злочинців», – йдеться у повідомленні.

Триває розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що екскомандир ЗСУ закликав владу Очакова перейти на сторону окупантів. Підозрюваний перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником генштабу РФ.

 

Теги: окупанти розслідування військові документи Миколаїв

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