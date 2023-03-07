Правоохоронці виявили місце дислокації окупантів у Миколаївській області (фото)
На деокупованих територіях Миколаївщини правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини РФ
У селі Бурханівка, що в Миколаївській області, правоохоронці виявили чергове місце дислокації російських військових. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
У селі Бурханівка правоохоронці здійснили огляди місць дислокації військовослужбовців РФ та виявили низку слідів їхнього перебування.
«Військові армії РФ лишили значну кількість боєприпасів, документи, а також інші відомості, які допоможуть в ідентифікації конкретних воєнних злочинців», – йдеться у повідомленні.
Триває розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що екскомандир ЗСУ закликав владу Очакова перейти на сторону окупантів. Підозрюваний перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником генштабу РФ.
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