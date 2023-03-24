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Експрезидент «Мотор Січі» співпрацював із підсанкційними іранськими компаніями: дослідження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Експрезидент «Мотор Січі» співпрацював із підсанкційними іранськими компаніями: дослідження
фото: Схеми

Українська компанія продавала авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117

Під час обшуків у кабінеті підозрюваного у колабораціонізмі експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва правоохоронці знайшли документи, які свідчать про співпрацю підприємства з підсанкційними компаніями з Ірану. Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми», які отримали доступ до цих документів.

Зокрема, українська компанія продавала авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Їх встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які РФ використовує у війні проти України.

Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала «Мотор Січ»:

  • Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);
  • Iran Aircraft Industries (IACI);
  • Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Зокрема, DAMA, яка нині під номером 68 у санкційному списку РНБО – це іранська компанія, яка, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще у 2012 році. У 2022 році до них приєднались і США.

Нагадаємо, СБУ затримала агентів Кремля, один із них – інженер заводу «Мотор Січ».

Нагадаємо, СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ».  У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі. 

В'ячеслав Богуслаєв – експрезидент АТ «Мотор Січ» – одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, замороженого судом, був найбільшим акціонером підприємства.

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Теги: Іран майно Мотор Січ розслідування військові документи санкції

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