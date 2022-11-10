Місцеві співали гімн: ЗСУ встановили український прапор у Станіславі (відео)

Станіслав, що входить до Херсонського району, розташований на правому березі Дніпровського лиману

Село Станіслав на Херсонщині повернулося під контроль України. Воїни ЗСУ підняли прапор над населеним пунктом в той час, поки місцеві співали гімн.

Станіслав, що входить до Херсонського району, розташований на правому березі Дніпровського лиману. За переписом населення України 2001 року в селі мешкало 4909 осіб.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили звільнили села Брускинське та Киселівка на Херсонщині. Також під контроль України повернулось село Борозенське.

Крім того, нещодавно стало відомо, що ще три населених пункти Миколаївщини повернулись під контроль України. Згодом з’явилася інформація, що Миколаївщина звільнена повністю.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

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