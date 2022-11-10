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Контрнаступ на Херсон: де просунулися ЗСУ (карта)

Надія Клочко
glavcom.ua
Контрнаступ на Херсон: де просунулися ЗСУ (карта)
За добу ЗСУ звільнили на півдні 12 населених пунктів
фото ілюстраційне

Українські воїни на півдні продовжують звільняти території від окупантів та закликають українців дотримуватися режиму інформаційної тиші

Протягом минулої доби наші війська на стику Херсонщини і Миколаївщини посунули лінію фронту на сім кілометрів. Звільнили майже 260 кв. км територій та 12 населених пунктів. Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь».

У повідомленні зазначається, що обстановка на півдні «залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони».

«Протягом минулої доби наші війська на стику Херсонщини і Миколаївщини посунули лінію фронту на 7 км. Звільнили майже 260 кв. км територій та 12 населених пунктів», – повідомляють в ОК «Південь».

У мережі також з’явилася інтерактивна карта, що демонструє, яких успіхів досягли українські воїни на півдні.

Оперативне командування «Південь» також повідомляє, що на Південнобузькому операційному районі противник веде перегрупування та здійснює заходи щодо часткового відведення військ на лівий берег Дніпра. Водночас ворог продовжує обстріли і звільнених територій і глибоко тилових районів.

У ЗСУ нагадують, що наразі проводиться військова операція, яка потребує режиму інформаційної тиші.

«Звільнення територій та населених пунктів триває, але проголошення їх передбачає комплекс заходів із забезпечення безпеки населення і підрозділів. Пам’ятайте про те, що у цій війні потужний інформаційний фронт. Сприйняття і поширення інформації теж може діяти на ураження, як зброя. Не дозволяйте ворогу розбурхувати паніку, ретельно перевіряйте інформацію», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт

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Теги: війна Херсон Херсонщина ЗСУ деокупація

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