Прем'єр розповів, чи збирається уряд запровадити обов'язкову Covid-вакцинацію

Глава уряду сподівається, що українці усвідомлять необхідність вакцинації від коронавірусу

Обов'язковою вакцинація проти коронавірусу не буде, але уряд мотивуватиме людей робити щеплення. Про це під час пресконференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію, це по-перше, заборонено в нашій країні. Але ми будемо мотивувати людей для того, щоб вони вакцинувалися, соціальною рекламою, різноманітними мотивуючими факторами. Зокрема, зараз ми не можемо вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини, але ми можемо вводити обов'язок бути провакцинованим колективу навчального закладу», – сказав Шмигаль.

Він додав, що зараз є багато прикладів того, коли батьківські комітети запитують у адміністрації шкіл, який відсоток педагогів провакцинований, бо дбають про здоров'я своїх дітей.

«Це про відповідальність людей, зокрема, педагогів, медиків перед собою, своїми дітьми та колективами, де вони працюють. Краще підходити з цієї сторони та закликати до цієї відповідальності. Абсолютно переконаний, що абсолютна більшість людей в Україні саме так і підійдуть до процесу вакцинації», – заявив Шмигаль.

Також прем'єр відповів, чи закриватимуть громадський транспорт під час локдауну.

Зазначимо, головний санлікар назвав критичним коефіцієнт виявлення коронавірусу в Україні. Лише три з 25 регіонів України мають показники виявлення Covid-випадків у межах норми.

Також станом на ранок 14 вересня у шести регіонах України перевищено показник Covid-госпіталізацій.

Як відомо, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.