В Англії підрахували, скільки людей померли від Covid-19 попри вакцинацію
Ризик смерті від Covid-19 нижчий для людей, які отримали два щеплення, в порівнянні з однією дозою або без неї
Число повністю вакцинованих серед померлих від коронавірусу в Англії за першу половину 2021 року склало 1%. Про це пише Sky News.
Як відзначили в Управлінні національної статистики (ONS), ризик смерті від Covid-19 нижчий для людей, які отримали два щеплення, в порівнянні з однією дозою або без неї.
З 51 281 випадку смерті від коронавірусу в Англії в період з 2 січня по 2 липня 2021 року 640 (1,2%) були люди, які отримали обидві дози вакцини.
У загальну кількість також включили пацієнтів, заражених Sars-CoV-2 до вакцинації. Підрахунки були зроблені в період, коли більшість вакцинованих отримали тільки одне щеплення, оскільки кампанія з вакцинації тільки розвивалася.
До слова, один з головних антивакцинаторів Ізраїлю помер від коронавірусу.
Зазначимо, число мертвонароджених немовлят під час пандемії збільшилося вдвічі.
Нагадаємо, штам коронавірусу «Дельта» є найбільш небезпечним для вагітних жінок. Таку думку висловила професорка акушерства з нідерландського Утрехта Кітті Блуменкамп.
Нещодавно у США ще один відомий антивакцинатор помер від Covid-19.
На початку серпня у США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор.
У Португалії сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу.
Також у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.
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