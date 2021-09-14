  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Англії підрахували, скільки людей померли від Covid-19 попри вакцинацію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З 51 281 випадку смерті від коронавірусу в Англії за пів року лише 640 людей були вакциновані - В Англії підрахували, скільки людей померли від Covid-19 попри вакцинацію
    З 51 281 випадку смерті від коронавірусу в Англії за пів року лише 640 людей були вакциновані
    фото: reuters

    Ризик смерті від Covid-19 нижчий для людей, які отримали два щеплення, в порівнянні з однією дозою або без неї

    Число повністю вакцинованих серед померлих від коронавірусу в Англії за першу половину 2021 року склало 1%. Про це пише Sky News.

    Як відзначили в Управлінні національної статистики (ONS), ризик смерті від Covid-19 нижчий для людей, які отримали два щеплення, в порівнянні з однією дозою або без неї.

    З 51 281 випадку смерті від коронавірусу в Англії в період з 2 січня по 2 липня 2021 року 640 (1,2%) були люди, які отримали обидві дози вакцини.

    У загальну кількість також включили пацієнтів, заражених Sars-CoV-2 до вакцинації. Підрахунки були зроблені в період, коли більшість вакцинованих отримали тільки одне щеплення, оскільки кампанія з вакцинації тільки розвивалася.

    До слова, один з головних антивакцинаторів Ізраїлю помер від коронавірусу.

    Зазначимо, число мертвонароджених немовлят під час пандемії збільшилося вдвічі.

    Нагадаємо, штам коронавірусу «Дельта» є найбільш небезпечним для вагітних жінок. Таку думку висловила професорка акушерства з нідерландського Утрехта Кітті Блуменкамп.

    Нещодавно у США ще один відомий антивакцинатор помер від Covid-19.

    На початку серпня у США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор.

    У Португалії сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу.

    Також у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

    Читайте також:
    Теги: медицина смерть Велика Британія щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Англії підрахували, скільки людей померли від Covid-19 попри вакцинацію