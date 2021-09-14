Головний санлікар назвав критичним коефіцієнт виявлення коронавірусу в Україні

Відповідно до вимог ВООЗ, Україна повинна утримувати показник виявлення коронавірусу на рівні 3%. Зараз же ми поступово наближаємося до 5%

Лише три з 25 регіонів України мають показники виявлення Covid-випадків у межах норми

Міністерство охорони здоров'я України занепокоєне коефіцієнтом виявлення Covid-випадків. Про це в інтерв’ю Liga.net повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Серед багатьох показників, які в нас використовують у рамках адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним», – сказав Кузін.

За його словами, відповідно до вимог ВООЗ і Європейського центру контролю та профілактики хвороб, Україна повинна утримувати цей показник на рівні 3%.

«Але зараз лише три з 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці. Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%», – повідомив головний санітарний лікар.

Це означає, додав Кузін, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відстежуванням контактних випадків.

Зазначимо, станом на ранок 14 вересня у шести регіонах України перевищено показник Covid-госпіталізацій.

Напередодні також повідомлялося, що у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

До слова, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.