  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Головний санлікар назвав критичним коефіцієнт виявлення коронавірусу в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відповідно до вимог ВООЗ, Україна повинна утримувати показник виявлення коронавірусу на рівні 3%. Зараз же ми поступово наближаємося до 5% - Головний санлікар назвав критичним коефіцієнт виявлення коронавірусу в Україні
    Відповідно до вимог ВООЗ, Україна повинна утримувати показник виявлення коронавірусу на рівні 3%. Зараз же ми поступово наближаємося до 5%
    фото: freeradio

    Лише три з 25 регіонів України мають показники виявлення Covid-випадків у межах норми

    Міністерство охорони здоров'я України занепокоєне коефіцієнтом виявлення Covid-випадків. Про це в інтерв’ю Liga.net повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

    «Серед багатьох показників, які в нас використовують у рамках адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним», – сказав Кузін.

    За його словами, відповідно до вимог ВООЗ і Європейського центру контролю та профілактики хвороб, Україна повинна утримувати цей показник на рівні 3%.

    «Але зараз лише три з 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці. Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%», – повідомив головний санітарний лікар.

    Це означає, додав Кузін, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відстежуванням контактних випадків.

    Зазначимо, станом на ранок 14 вересня у шести регіонах України перевищено показник Covid-госпіталізацій.

    Напередодні також повідомлялося, що у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

    До слова, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

    Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна ВООЗ коронавірус Ігор Кузін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Головний санлікар назвав критичним коефіцієнт виявлення коронавірусу в Україні