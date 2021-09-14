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    Думки вголос

    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій

    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій

    Збільшення кількості шпиталізованих у Львівській області просто лякає

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    К сожалению у нас новый рекорд. За сутки заполнили 468 новых койкоместа. За неделю заполнили 1884. Всего в больницах – 8931 пациента. Рост за последние 7 дней +27%. Это почти что исторический темп заполнения.

    Посмотрите на общий график по областям. Харьковская, Львовская, Днепропетровская, Одесская области и Киев начинают практически вертикальный взлет.

    Отдельно выложил графики по самым горячим областям, рост в Львовской области просто пугающий. Всего 783 пациента, рост за неделю +73%.

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    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій

    Пациентов в больницах (рост за неделю)

    • Україна – 8931 ( 27% )
    • Харківська – 875 ( 25% )
    • Львівська – 783 ( 76% )
    • Дніпропетровська – 715 ( 14% )
    • Одеська – 644 ( 23% )
    • м.Київ – 598 ( 20% )
    • Донецька – 474 ( –1% )
    • Чернівецька – 472 ( 30% )
    • Запорізька – 402 ( 23% )
    • Івано–Франківська – 395 ( 31% )
    • Житомирська – 332 ( 29% )
    • Вінницька – 324 ( 34% )
    • Хмельницька – 323 ( 36% )
    • Луганська – 318 ( 20% )
    • Тернопільська – 281 ( 45% )
    • Київська – 268 ( 21% )
    • Херсонська – 255 ( 1% )
    • Волинська – 211 ( 56% )
    • Сумська – 210 ( 12% )
    • Чернігівська – 193 ( 22% )
    • Миколаївська – 186 ( 51% )
    • Рівненська – 185 ( 32% )
    • Полтавська – 175 ( 31% )
    • Черкаська – 142 ( 31% )
    • Закарпатська – 119 ( 43% )
    • Кіровоградська – 51 ( 21% )

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: рекорд коронавірус
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    Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій