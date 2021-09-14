Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій

Збільшення кількості шпиталізованих у Львівській області просто лякає

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К сожалению у нас новый рекорд. За сутки заполнили 468 новых койкоместа. За неделю заполнили 1884. Всего в больницах – 8931 пациента. Рост за последние 7 дней +27%. Это почти что исторический темп заполнения.

Посмотрите на общий график по областям. Харьковская, Львовская, Днепропетровская, Одесская области и Киев начинают практически вертикальный взлет.

Отдельно выложил графики по самым горячим областям, рост в Львовской области просто пугающий. Всего 783 пациента, рост за неделю +73%.

Пациентов в больницах (рост за неделю)

Україна – 8931 ( 27% )

Харківська – 875 ( 25% )

Львівська – 783 ( 76% )

Дніпропетровська – 715 ( 14% )

Одеська – 644 ( 23% )

м.Київ – 598 ( 20% )

Донецька – 474 ( –1% )

Чернівецька – 472 ( 30% )

Запорізька – 402 ( 23% )

Івано–Франківська – 395 ( 31% )

Житомирська – 332 ( 29% )

Вінницька – 324 ( 34% )

Хмельницька – 323 ( 36% )

Луганська – 318 ( 20% )

Тернопільська – 281 ( 45% )

Київська – 268 ( 21% )

Херсонська – 255 ( 1% )

Волинська – 211 ( 56% )

Сумська – 210 ( 12% )

Чернігівська – 193 ( 22% )

Миколаївська – 186 ( 51% )

Рівненська – 185 ( 32% )

Полтавська – 175 ( 31% )

Черкаська – 142 ( 31% )

Закарпатська – 119 ( 43% )

Кіровоградська – 51 ( 21% )

Джерело: блог Євген Істребіна

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