Нова хвиля пандемії. В Україні рекордні темпи зростання шпиталізацій
Збільшення кількості шпиталізованих у Львівській області просто лякає
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К сожалению у нас новый рекорд. За сутки заполнили 468 новых койкоместа. За неделю заполнили 1884. Всего в больницах – 8931 пациента. Рост за последние 7 дней +27%. Это почти что исторический темп заполнения.
Посмотрите на общий график по областям. Харьковская, Львовская, Днепропетровская, Одесская области и Киев начинают практически вертикальный взлет.
Отдельно выложил графики по самым горячим областям, рост в Львовской области просто пугающий. Всего 783 пациента, рост за неделю +73%.
Пациентов в больницах (рост за неделю)
- Україна – 8931 ( 27% )
- Харківська – 875 ( 25% )
- Львівська – 783 ( 76% )
- Дніпропетровська – 715 ( 14% )
- Одеська – 644 ( 23% )
- м.Київ – 598 ( 20% )
- Донецька – 474 ( –1% )
- Чернівецька – 472 ( 30% )
- Запорізька – 402 ( 23% )
- Івано–Франківська – 395 ( 31% )
- Житомирська – 332 ( 29% )
- Вінницька – 324 ( 34% )
- Хмельницька – 323 ( 36% )
- Луганська – 318 ( 20% )
- Тернопільська – 281 ( 45% )
- Київська – 268 ( 21% )
- Херсонська – 255 ( 1% )
- Волинська – 211 ( 56% )
- Сумська – 210 ( 12% )
- Чернігівська – 193 ( 22% )
- Миколаївська – 186 ( 51% )
- Рівненська – 185 ( 32% )
- Полтавська – 175 ( 31% )
- Черкаська – 142 ( 31% )
- Закарпатська – 119 ( 43% )
- Кіровоградська – 51 ( 21% )
Джерело: блог Євген Істребіна