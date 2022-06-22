Президент показав свою маленьку «Мрію»

Зеленський із презентом від студентів і працівників «Антонова»

Зеленському подарували мініатюрну модель літака

Президент України отримав цікавий подарунок. Мовиться про мініатюрну копію літака «Мрія». Його росіяни знищили 27 лютого.

Такий дарунок президентові зробили студенти й працівники компанії «Антонов». Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Іnstagram 21 червня.

Президент України подякував за подарунок. Він зазначив, що це цінно для нього.

«Наша українська «Мрія» від наших українських студентів і працівників «Антонова». Символ незламності і майбутньої перемоги. Дякую за такий цінний подарунок!», – мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно командир літака розповів, чи зможе Україна побудувати новий Ан-225.

Будівництво нової «Мрії» має відбуватися тільки в Україні.

Також командир «Мрії» розповів, що відбувається на ДП «Антонов».

ЗМІ активно пишуть про те, що авіакомпанія «Антонов» переїхала до Лейпцига, але це не так.

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