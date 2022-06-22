Президент показав свою маленьку «Мрію»
Зеленському подарували мініатюрну модель літака
Президент України отримав цікавий подарунок. Мовиться про мініатюрну копію літака «Мрія». Його росіяни знищили 27 лютого.
Такий дарунок президентові зробили студенти й працівники компанії «Антонов». Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Іnstagram 21 червня.
Президент України подякував за подарунок. Він зазначив, що це цінно для нього.
«Наша українська «Мрія» від наших українських студентів і працівників «Антонова». Символ незламності і майбутньої перемоги. Дякую за такий цінний подарунок!», – мовиться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно командир літака розповів, чи зможе Україна побудувати новий Ан-225.
Будівництво нової «Мрії» має відбуватися тільки в Україні.
Також командир «Мрії» розповів, що відбувається на ДП «Антонов».
ЗМІ активно пишуть про те, що авіакомпанія «Антонов» переїхала до Лейпцига, але це не так.