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    Події в Україні

    Президент показав свою маленьку «Мрію»

    Зеленський із презентом від студентів і працівників &laquo;Антонова&raquo;<br /><br /> - Президент показав свою маленьку «Мрію»
    Зеленський із презентом від студентів і працівників «Антонова»

    фото: Володимир Зеленський / Іnstagram

    Зеленському подарували мініатюрну модель літака

    Президент України отримав цікавий подарунок. Мовиться про мініатюрну копію літака «Мрія». Його росіяни знищили 27 лютого.

    Такий дарунок президентові зробили студенти й працівники компанії «Антонов». Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Іnstagram 21 червня.

    Президент України подякував за подарунок. Він зазначив, що це цінно для нього.

    «Наша українська «Мрія» від наших українських студентів і працівників «Антонова». Символ незламності і майбутньої перемоги. Дякую за такий цінний подарунок!», – мовиться в повідомленні.

    Нагадаємо, нещодавно командир літака розповів, чи зможе Україна побудувати новий Ан-225.

    Будівництво нової «Мрії» має відбуватися тільки в Україні.

    Також командир «Мрії» розповів, що відбувається на ДП «Антонов».

    ЗМІ активно пишуть про те, що авіакомпанія «Антонов» переїхала до Лейпцига, але це не так.

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    Теги: росія окупанти війна Антонов Мрія студенти Володимир Зеленський Україна модель президент окупація #stoprussia
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    Президент показав свою маленьку «Мрію»