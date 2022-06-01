Переїзду у Німеччину не було: командир «Мрії» розповів, що відбувається на ДП «Антонов»

ЗМІ активно пишуть про те, що авіакомпанія «Антонов» переїхала до Лейпцига, але це не так

Командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов спростував інформацію ЗМІ про те, що керівництво «Антонова» переїхало до Німеччини і там заснувало іншу компанію. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Антонов зазначив, що в Німеччині ще у 2005 році було організоване Antonov Logistics Salis, підприємство-посередник між країнами НАТО і держпідприємством «Антонов». Воно було створене і працює вже 17 років для використання країнами Альянсу українських літаків.

«ЗМІ зараз активно пишуть про те, що авіакомпанія «Антонов» переїхала до Лейпцига. Але це не так, у Німеччині є тільки те підприємство, про яке я сказав. Ще перед початком повномасштабної війни керівники «Авіалінії Антонова» і деякі співробітники поїхали до Німеччини, аби по суті захопити Antonov Logistics Salis. Але у підсумку більшість з них звільнили з роботи», – розповів командир «Мрії».

За його словами, продовжують керувати Antonov Logistics Salis дві людини, які тоді приїхали з України. Зокрема, це керівник «Авіаліній Антонова» Михайло Харченко, який до Києва і не повернувся. А також новий директор Antonov Logistics Salis Андрій Чернявський, якого Сергій Бичков призначив за тиждень до початку повномасштабної війни.

Антонов сумнівається в ефективності роботи Чернявського. «Не знаю, може Чернявський і гарний керівник, але перші його дії мали бути направлені на порятунок літаків. У цих керівників були всі можливості донести інформацію до свого керівництва про необхідність перевезення літаків. Але ніхто цього не зробив», – сказав командир «Мрії».

Раніше повідомлялося, унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Як відомо, 29 березня «Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Причину розпочатого службового рішення тримали в секреті. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова.