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Президент відреагував на гучний скандал із активістом Назарієм Гусаковим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент відреагував на гучний скандал із активістом Назарієм Гусаковим
Зеленський вислухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка
фото: Офіс президента

Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження

Президент України Володимир Зеленський відреагував на історію зі зборами львів’янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА). За словами глави держави. зараз триває перевірка всієї інформації, яка є в публічному доступі. Як інформує «Главком», Зеленський вислухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо цієї ситуації.

«За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – зауважив Зеленський.

Президент наголосив, дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких.

«На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь», – підсумував глава держави.

Назарій Гусаков
Назарій Гусаков
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн. грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Також Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві.

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Теги: шахрайство гроші активісти скандал Володимир Зеленський Україна

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