Зеленський підбив підсумки саміту G7: посилення військової допомоги, нові транші та санкції

Як зазначив глава України, за час візиту до Канади вдалося досягти «конкретних рішень»

За словами президента, партнери готові не підтримувати оборону України та відбудовувати її після війни

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади. Країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну після закінчення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

За словами президента, під час саміту вдалося досягти «конкретних рішень» щодо збільшення військової підтримки, домовитися про нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти РФ.

«Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російської агресії та разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього», – написав він.

Нагадаємо, президент США залишив круглий стіл «Великої сімки» раніше запланованого часу «через події на Близькому Сході», згідно з офіційною заявою Білого дому. Пізніше Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».

Як повідомлялося, що лідери країн «Великої сімки» не оприлюднять спільну заяву щодо війни в Україні через незгоду з боку США. Раніше «Главком» писав, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні продемонструвала явне невдоволення після короткої розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту «Великої сімки».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує $40 млрд щорічної бюджетної підтримки. Також під час виступу на саміті він закликав міжнародних партнерів продовжити постачання систем протиповітряної оборони та сприяти їхньому виробництву безпосередньо в Україні.