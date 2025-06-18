Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підбив підсумки саміту G7: посилення військової допомоги, нові транші та санкції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підбив підсумки саміту G7: посилення військової допомоги, нові транші та санкції
Як зазначив глава України, за час візиту до Канади вдалося досягти «конкретних рішень»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, партнери готові не підтримувати оборону України та відбудовувати її після війни

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади. Країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну після закінчення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

За словами президента, під час саміту вдалося досягти «конкретних рішень» щодо збільшення військової підтримки, домовитися про нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти РФ.

«Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російської агресії та разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього», – написав він.

Нагадаємо, президент США залишив круглий стіл «Великої сімки» раніше запланованого часу «через події на Близькому Сході», згідно з офіційною заявою Білого дому. Пізніше Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».

Як повідомлялося, що лідери країн «Великої сімки» не оприлюднять спільну заяву щодо війни в Україні через незгоду з боку США. Раніше «Главком» писав, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні продемонструвала явне невдоволення після короткої розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту «Великої сімки».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує $40 млрд щорічної бюджетної підтримки. Також під час виступу на саміті він закликав міжнародних партнерів продовжити постачання систем протиповітряної оборони та сприяти їхньому виробництву безпосередньо в Україні.

Читайте також:

Теги: санкції Велика сімка Володимир Зеленський військова допомога Канада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На зустрічі детально обговорили позицію кожної зі сторін і подальші кроки, які можуть змінити ситуацію, зокрема сильні санкції проти Росії
Зеленський розкрив деталі розмови із Венсом та Рубіо
18 травня, 17:47
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
20 травня, 02:23
Президент підкреслив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії
Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими
24 травня, 20:26
Володимир Зеленський заслухав доповіді СБУ та Міноборони
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України
1 червня, 15:26
Зеленський про спецоперацію «Павутина»: Міф про безпеку РФ зруйновано
Зеленський про спецоперацію «Павутина»: Міф про безпеку РФ зруйновано
2 червня, 20:30
Зеленський: Обговорили підсумки мого візиту до Берліна та реалізацію всіх наших домовленостей
Переговори у Стамбулі та санкції проти РФ. Зеленський провів розмову з Мерцом
4 червня, 17:54
Під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки
Зеленський про атаку на Прилуки: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції
5 червня, 11:14
Президент України також повідомив, що спецслужби під час цієї операції «використовували лише нашу зброю»
Зеленський розповів про російських водіїв в операції «Павутина»
7 червня, 11:26
Володимир та Олена Зеленські на зустрічі президентом Александром Ван дер Белленом і першою леді Доріс Шмідауе
Зеленський зустрівся з президентом Австрії: про що домовились (фото)
16 червня, 16:38

Політика

Зеленський підбив підсумки саміту G7: посилення військової допомоги, нові транші та санкції
Зеленський підбив підсумки саміту G7: посилення військової допомоги, нові транші та санкції
Як зупинити війну? Головний рабин України дав пораду Трампу
Як зупинити війну? Головний рабин України дав пораду Трампу
Рада призначила Кравченка генпрокурором
Рада призначила Кравченка генпрокурором
Куди подівся Чернишов? Віцепрем'єр-міністр єдності організував форум, на який... сам не явився
Куди подівся Чернишов? Віцепрем'єр-міністр єдності організував форум, на який... сам не явився
Сибіга пояснив, навіщо Путін вдарив по Києву під час саміту G7
Сибіга пояснив, навіщо Путін вдарив по Києву під час саміту G7
Зеленський повідомив, що планує обговорити на зустрічі з Трампом
Зеленський повідомив, що планує обговорити на зустрічі з Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
111K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
95K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
94K
Трамп знав про атаку на Київ?
39K
Світ може рухатися далі без США – Сі Цзіньпін

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua