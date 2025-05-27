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Втрати ворога станом на 27 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 27 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22642 бойові броньовані машини
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 27 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 травня втратила:

  • особового складу – близько 982840 (+990) осіб;
  • танків – 10860 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 22642 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28337 (+17) од;
  • РСЗВ – 1397 (+0) од;
  • засоби ППО  – 1171 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37853 (+222);
  • крилаті ракети – 3265 (+9);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49907 (+64) од;
  • спеціальна техніка – 3902 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 27 травня
Втрати ворога станом на ранок 27 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна.
Активність ворожого флоту станом на ранок 27 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 27 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1189-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Генштаб росія Україна втрати

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Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 27 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
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