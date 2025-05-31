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Українські F-16 та Mirage під'єднають до «військового Wi-FI» НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українські F-16 та Mirage під'єднають до «військового Wi-FI» НАТО
CSI використовує більшість країн НАТО, тому її впровадження забезпечить повну взаємосумісність із партнерами
фото з відкритих джерел

Україна уклала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО

Українські винищувачі F-16 та Mirage спільно з літаками НАТО будуть координуватися в єдиній цифровій системі. Як інформує «Главком», про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Україна уклала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО – Системного інтерфейсу Центру управління й оповіщення (CSI).

Як пояснила Черногоренко, програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Link-16 – «військового Wi-Fi» НАТО.

Він забезпечує управління літаками та засобами протиповітряної оборони, які Україні надали партнери в межах військової допомоги. Йдеться про винищувачі F-16 і Mirage 2000 та систему ППО Patriot.

«CSI використовує більшість країн НАТО, тому її впровадження забезпечить повну взаємосумісність із партнерами», – додала заступниця міністра.

Раніше анонсувалося, що Нідерланди 26 травня відправлять до України винищувач F-16. Це останній із тих, які виділяла країна. Також Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.

Також Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами.

Як відомо, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

До слова, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.

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Теги: Україна боєприпаси винищувач F-16

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