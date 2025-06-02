Філіппінці планують розширити оборонні зв'язки з Україною

Філіппіни планують розширити оборонні зв'язки з Україною, Японією та Нідерландами

Філіппіни активно шукають шляхи зміцнення своєї оборонної співпраці, проводячи зустрічі з ключовими партнерами, включаючи Україну. Міністр оборони Філіппін Жільберто Теодоро-молодший провів низку двосторонніх переговорів на полях діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі, зосередившись на поглибленні зв'язків з Україною, Японією та Нідерландами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Manila Times.

Одним із ключових моментів стало обговорення розширення оборонних зв'язків з Україною. Під час зустрічі із заступником Міністра оборони України Олександром Козенком, Теодоро висловив захоплення стійкістю українського народу та помолився за його незмінну силу.

«Пан Козенко подякував Філіппінам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також повідомив про майбутнє призначення українського оборонного аташе до Маніли, який сприятиме розвитку двосторонніх оборонних зв’язків», – зазначив помічник міністра оборони Арсеніо Андолонг, речник Міністерства національної оборони Філіппін.

Міністр Теодоро також висловив зацікавленість Маніли у технологічному розвитку Києва. Зі свого боку, Козенко висловив зацікавленість у перейманні досвіду Філіппін, особливо у сферах реагування на морські катастрофи та відновлення після травм. Обидві сторони підтвердили свою відданість міжнародному праву та відкритість до подальшої співпраці в галузі оборони.

Також міністр оборони Філіппін зустрівся з міністром оборони Японії Геном Накатані, що стало продовженням їхніх лютневих переговорів у Манілі. Теодоро висловив вдячність Японії за її постійну довіру та підтримку.

Обидві сторони також наголосили на важливості розширення співпраці у виробництві оборонної техніки, назвавши цей крок взаємовигідним. Теодоро підкреслив необхідність сталого двостороннього та багатостороннього діалогу для стримування дій, що підривають регіональний мир, та закликав до зміцнення альянсів, заснованих на спільних принципах.

На окремій зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, Теодоро наголосив на важливості співпраці зі стійкими та однодумними партнерами. Він підкреслив ризики, пов'язані з дезінформацією, і висловив зацікавленість у вивченні передового досвіду Нідерландів в управлінні обороною.

Нагадаємо, Україна попросила допомогу у будівництві доріг в однієї з азійських держав. Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України підписало Меморандум про співпрацю з компанією SG – провідним виробником асфальтобетону в Кореї.

